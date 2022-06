Telecinco prescinde de 'Supervivientes' en viernes y estrena 'En el nombre de Rocío'

La audiencia -y las necesidades de ganar el mes de junio- tendrán la última palabra sobre el recorrido de En el nombre de Rocío en Mediaset. La segunda parte de Rocío, contar la verdad para seguir viva ya tiene fecha de estreno en Telecinco.

Según anunció anoche María Patiño en el Deluxe, la cadena de Fuencarral estrenará la docuserie el próximo viernes a partir de las 22 h, lo que significa que levantará, al menos de momento, la emisión de las nominaciones de Supervivientes pese a su subida de audiencia esta última semana, mientras que la emisión de Déjate querer se mantiene en duda. Todo apunta a que con dos capítulos más el debate posterior, el programa de Toñi Moreno no se emitirá el viernes que viene lo que ayuda poco a levantar sus ya discretas audiencias.

Anunciada para el pasado otoño, Telecinco ha ido dando largas al estreno de En el nombre de Rocío. Entre la primera docuserie y esta, emitió Montealto: Regreso a la casa, aunque los datos no resultaron ser los esperados. Tampoco la presencia de Rocío Carrasco ayudó a Sálvame a levantar la audiencia de las tardes para ganar a Tierra amarga, la novela turca de Antena 3 que le ha arrebatado la corona en dicha franja.

Telecinco sigue sin una estrategia clara respecto a la emisión de En el nombre de Rocío, y ya no solo por haber esperado tantos meses en estrenarla pese al anuncio inicial. Y es que, apenas hace unos días la cadena anunció que la serie se vería en la plataforma de pago de Mediaset, Mitele Plus.

Disponible el mismo día en Mitele Plus y en Telecinco

Finalmente, los dos primeros capítulos estarán disponibles por la tarde en la susodicha plataforma y se podrán visionar también esa misma noche en abierto en el Deluxe. Por lo que los espectadores no tendrán porque pagar y abonarse a Mitele Plus para poder verla si la van a tener gratis esa misma noche. Además, todo indica que a tenor de la audiencia que consiga -cuyos intentos por ganar a Antena 3 en viernes y a Tu cara me suena, El desafío y La Voz Kids no han resultado-, Telecinco decidirá emitir o no la docuserie completa en el horario estelar del viernes, lo que volvería a ser un intento fallido de querer que Mitele Plus gane más visibilidad.

En el avance se pudo ver algunos de los invitados de En el nombre de Rocío como Antonio Carrasco, la albacea Ana Iglesias o la presentadora María Teresa Campos, íntima amiga de Rocío Carrasco. También Luis Mario Aparcero, alcalde de Chipiona y uno de los principales defensores del museo dedicado a Rocío Jurado.

El morbo está servido. Se espera que en la docuserie se conozcan más detalles del enfrentamiento público de Carrasco con los Mohedano y con Ortega Cano, así como con sus hermanos. En dicho avance, también se deja entrever problemas con el testamento.

Rocío Carrasco siempre ha confirmado que en esta parte se mostrará información esclarecedora de todo lo que ocurrió en su día y por lo que la familia quedó, como todo apunta, enfrentada para siempre. Aunque eso sí, los documentos que ha llevado al juzgado no los va a desvelar, “están donde tienen que estar”, ha defendido en sus visitas al Deluxe.

[Más información: ‘En el nombre de Rocío’: la segunda parte de ‘Contar la verdad’ se estrenará en otoño de 2021]

Sigue los temas que te interesan