Paz Padilla olvida la ofensa de Mediaset y regresa a casa: ¡llámame tonto, pero dame pan!

Sorpresa mayúscula la de este viernes 10 de junio de 2022. No, no es una de las fake news que circulan por ahí y que contaminan el cotarro de la televisión: esto es verdad de la buena. Verdad de comunicado oficial: Paz Padilla vuelve a Mediaset. Sí, vuelve a casa.

Ese hogar que un día le dio la patada, la mandó a paseo, la humilló en directo. Esa casa entrañable y acogedora a la que la andaluza llevó a juicio hace unos meses por despido improcedente.

Se acuerdan de lo que pasó, ¿verdad? Le hicieron la cama porque no siguió la senda del pensamiento establecido -niña, qué rebelde y qué tonta, con lo contentos que estábamos contigo-, y Belén Esteban y las vacunas contra la Covid-19 hicieron el resto.

Paz Padilla en el plató de 'Sálvame'. Mediaset

Yo la apoyé a más no poder aplaudir. Olé ella, que defendió sus intereses ante la justicia. Que plantó cara a Goliat. ¡Y tenía todas las de ganar, se iban a enterar esos listos! Les pienso sacar hasta los higadillos y se acordarán de mí toda la vida. Pues bien, Paz vuelve.

"La incorporación de la actriz y presentadora no se producirá de manera inmediata, sino al finalizar una serie de compromisos profesionales adquiridos en estos últimos meses. Se producirá exactamente en los mismos términos en los que estaba dicho contrato que le unía a la compañía", anuncia el escueto escrito de la cadena.

Mediaset no ha tenido más remedio que acoger en sus brazos a la conflictiva Paz Padilla, que no os engañen: la cadena sabía que iba a perder a todas luces contra la humorista en los tribunales. Recuerden que la cadena le reprochó a Padilla, vía comunicado, que dejó el programa tirado y sus funciones sin hacer, sólo por haberlo abandonado, enfadada. ¡Habráse visto!

Paz Padilla iba al juicio cargada de argumentos, buenos, sólidos y consistentes. EL ESPAÑOL ya lo informó hace un tiempo: Padilla pretendía demostrar ante el juez que en su cese laboral hubo "alevosía" y que se ejecutó de forma premeditada.

Paz iba a presentar "pruebas documentales" de otros ejemplos similares al suyo: ¡cuántos presentadores se han ido en directo y no ha pasado nada!

La presentadora andaluza durante la presentación de uno de sus programas. Mediaset

Total, que nada, que todo queda olvidado, oye. Qué lista Paz Padilla: los coge bien cogidos, aprieta las tuercas y encima regresa a la cadena, con contrato estupendo y "exactamente en los mismos términos en los que estaba dicho contrato que le unía a la compañía".

Claramente, ha ganado ella. Su jaque mate ha sido letal. Habrá dicho la Padilla: bah, yo olvido las ofensas -para eso soy muy zen-, os perdono la millonaria indemnización, pero dadme mi hueco de antes.

Y vuelve, no como hizo Teresa Campos entonces tras su "gilipollas", no: por la puerta grande. Dicho de otro modo: llámame tonto, pero dame pan. Porque me creo que Paz Padilla no necesitara a Sálvame para seguir viviendo, pero la vida es cara, tengo una hija y hay que dejarle algo apañao para cuando falte yo.

Qué digo: que el dinero gusta siempre, que Paz Padilla es artista y que a todos nos gusta que nos vean.

La cámara siempre favorece. Cuando no estás, no existes. Dios mío, ¡la de libros que va a vender Padilla ahora cuando hable del suyo en directo! Eso sí, parece ser que Paz Padilla les ha dicho a sus jefes que volverá cuando a ella le venga bien: "Al finalizar una serie de compromisos profesionales adquiridos en estos últimos meses".

Que ahora mando yo y pongo yo las normas. Ah, muy importante: que viva el amor, el amor lo cura y puede todo, ¿no, Paz Padilla?

