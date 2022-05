¿Quién es Txabi Franquesa, el actor que participa en ‘Pasapalabra’ como invitado’?

El mundo del humor y de la actuación se cuela en nuestras casas a partir de esta tarde. Y es que Pasapalabra da la bienvenida a cuatro nuevas celebridades como invitadas, entre los que se encuentra Txabi Franquesa. Un viejo conocido del concurso, pues ya estuvo en el mismo en septiembre de 2020, y la experiencia no debió ser nada mala como para animarse a repetir.

Desde la tarde de este penúltimo de mayo, además, estará acompañado del cantante Blas Cantó, la empresaria Fiona Ferrer y la presentadora Elsa Anka, pues también se incorporan a la competición. Los cuatro famosos ayudarán a los participantes poniendo a prueba sus conocimientos en cultura general y su rapidez visual para superar las diferentes pruebas del programa.

¡Felices de que estés otra vez en #Pasapalabra, @TxabiFranquesa ! 💙 ¡Mucha suerte, vas a hacerlo de lujo!



🚨 ¡Nos vemos esta tarde a partir de las 20.00 h! ¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/WDm0JGOy5O — Pasapalabra (@PasapalabraA3) May 24, 2022

Nacido en Barcelona en el año 1975, Txabi Franquesa es un artista de lo más polifacético. Podemos catalogarlo como actor, humorista, presentador, director, reportero, monologuista y otros tantos oficios dentro del universo del entretenimiento. Su 1,9 metros de altura y su talla 48 de pie son algunas de sus características físicas más conocidas.

Empezó a dedicarse al mundo del espectáculo en Barcelona, y luego da el salto a Madrid, donde se abre un hueco importante dentro del teatro, el cine y la televisión.

En la pequeña pantalla le hemos visto como reportero del programa Caiga quien caiga, y realizó monólogos en El club de la comedia, en laSexta. Eso le permitió irse de gira por España con el show Las noches de El club de la comedia. En La 2 presentó Tips, en Cuatro Alguien tenía que decirlo, y ha colaborado en Pecadores, de Cuatro, e Ilustres ignorantes, de Movistar +, entre otros trabajos.

Como curiosidad, apuntar que antes de ponerse delante de la cámara Txabi conoció el universo de la televisión desde el punto de vista del público del plató. Y es que él animaba al respetable en formatos tan recordados como Crónicas Marcianas, Allá tú u Operación Triunfo, entre otros.

Como actor, le vimos en la exitosa película Ocho apellidos catalanes, y ha participado con papeles episódicos en Aída o Señoras del (h)AMPA. Del mismo modo, fue uno de los protagonistas de Cubicles en 2011, la que fue anunciada como la primera serie en catalán realizada para emitirse exclusivamente a través de Internet.

En teatro ha participado en Una boda feliz, entre otros montajes, si bien su nombre está más asociado al papel de maestro de ceremonias de shows de tanto éxito como The Hole 2 y The Hole Zero. En la actualidad, representa la obra humorística Escocía.

