Jesús Calleja estrena nueva temporada de 'Volando voy': "Mediaset es mi familia, me siento muy apoyado"

Mediaset ha presentado este lunes la séptima temporada de Volando voy, el programa presentado por Jesús Calleja llegará a los televidentes el próximo miércoles 25 de mayo a las 22:45, en Cuatro. En este primer programa, el formato de la cadena viajará hasta la Costa da Morte, donde se realizará una limpieza subacuática del puerto de Camariñas y la Ensenada da Basa.

La nueva temporada tendrá siete entregas, en las que todo el equipo del programa se ha implicado como nunca en las historias que cuentan, de hecho, el lema de estos nuevos capítulos es "todos a una". Así lo explicaba Calleja en la rueda de prensa de presentación: "Pensamos que es un buen emblema después de haber pasado una pandemia. Lo que hacemos es real, nos hemos convertido en un vecino más".

El protagonista ha adelantado que ya se encuentra grabando una octava temporada, algo que demuestra una clara apuesta de la cadena por el contenido de Calleja. Para él, Mediaset es su "familia", donde le "quieren" y respaldan en cada proyecto que realiza. "Estamos en las duras y en las maduras. Tengo el mejor trabajo del mundo, donde me siento valorado, querido y apoyado".

"Estamos en un momento televisivo cambiante", comentaba el leonés al ser preguntado por las audiencias. "Son el termómetro y el sensor para saber si lo que contamos interesa a la gente. Sabemos que si no damos el dato que tenemos que dar, hay que reinventarse. No me obsesionan las audiencias porque si no no tienes vida". A lo que añadía que tenía tanta confianza en el programa y había "tanta implicación" que luego la audiencia siempre le da la "razón". "Es de lo más visto en la cadena, aunque no lo parezca, innovamos mucho cada temporada", afirmaba.

Dar voz a las zonas rurales

Calleja asegura que ante todo, la misión del programa es "dar voz a la gente de los pueblos", pero siempre dándole un toque característico, porque tal y como él mismo explica, no sabe "hacer televisión" sin esa pizca de humor. La emoción inundará cada capítulo, donde los protagonistas no serán otros que los propios vecinos de cada lugar. "Todo lo que sucede en el programa es tal cual, las cosas ocurren con la verdad que dan los personajes de cada lugar. Es muy bonito hacer una televisión que deja huella".

Sin duda, Volando voy recorrerá una buena parte de la España Vaciada, un problema demográfico del que opina, nadie habla. "Se habla de la España Vaciada pero no se aporta ninguna solución. Queremos reflejar esa España que no se cuenta". A lo que añadía que se deben "encontrar fórmulas" para hacer que la población llegue a las zonas rurales, porque "todos los pueblos tienen algo que contar".

Una realidad, la de vivir en zonas despobladas, que él mismo vive de cerca, ya que reside en una localidad de solo ocho habitantes. "No puedo comprar nada porque no hay ni panadero" algo que ha derivado en que la mayoría de las personas que residen en los pueblos "coman congelados" ante las dificultades de adquirir alimentos frescos.

El equipo de Volando voy ha tardado casi una semana en grabar cada episodio, en ellos han recorrido estas novedosas localizaciones de nuestro país: la Sierra del Segura en Albacete, la Sierra de las nieves en Málaga, Pallars Jussà en Lleida, Las Merindades en Burgos, la Sierra de Gata en Cáceres, El Bierzo en León y la Costa da Morte en A Coruña.

La visita a su tierra, León, ha sido uno de los programas más especiales que el presentador ha hecho a lo largo de toda la historia del programa, allí recuperarán un antiguo canal romano con más de 2.000 años de antigüedad para convertirlo en una senda. "Tenía muchas ganas de contar esta historia que tiene El Bierzo. Todo el oro sobre el que se fundó el Imperio Romano salió de León. Ha sido uno de los programas más emotivos de mi vida".

