Cristina Pedroche explica en ‘Zapeando’ por qué tener sexo le ayuda para sus problemas de salud

La colaborada de Zapeando Valeria Ros llevó este martes una cuestión muy controvertida hasta el plató, perteneciente a ‘preguntas heavys’, “una de las secciones que más gusta en casa y la que menos gusta aquí, porque un día nos vamos a hacer daño”, según lo definió Dani Mateo.

Atendiendo a la curiosidad de uno de los espectadores, lanzó la siguiente cuestión: “¿Qué colaborador cree que ha puesto más veces la excusa de 'me duele la cabeza' para no tener relaciones sexuales?”. Y la propia actriz y presentadora de origen vasco se puso la primera de la lista. “Siempre que tengo novio me duele la cabeza”, reveló.

El ranking continuó con Dani Mateo, Miki Nadal, Quique Peinado y finalizaba con Cristina Pedroche. La presentadora de Love island le dio toda la razón a su compañera, y eso provocó algunos chistes entre los presentes.

“Está todo el día haciendo el amor. Cris hace el amor incluso doliéndole la cabeza, con migrañas”, comentó Valeria Ros, y la propia Pedroche lo confirmó. “Es que es así”, aseguraba. Entonces no le quedó más remedio que explicar que, cuando está congestionada, hacer el amor le permite encontrarse mejor, una vez que termina el encuentro en sí. “No toma gelocatil ni nada”, bromeó entonces Dani Mateo. “El vasodilatador todo eso y es bueno para el dolor de cabeza”, añadía Miki Nadal.

Curiosamente, al inicio de la sección, Dani Mateo aseguró que no era necesario ser sincero al responder la pregunta, aunque en el pasado se había decidido que sí que había que decir la verdad. Esa opción de mentir no había sentado nada bien a Cristina Pedroche, que preguntó “¿entonces a qué venimos aquí?”.

Un homenaje a Jesús Mariñas

Zapeando ha querido hacer un homenaje al periodista Jesús Mariñas, quien fallecía esa misma mañana a los 79 años. Dani Mateo y Miki Nadal han recordado cómo dio horas de diversión en Sé lo que hicisteis, y cuántas veces se había imitado su forma de hablar.

Ya en la recta fina del programa, justo al conectar con Cristina Pardo e Iñaki López en Más vale tarde, donde también se hablaría del periodista de Tómbola o Sálvame, y Dani Mateo aprovechó para dar un último mensaje de cariño. “Queremos mandar un beso a todos los familiares y amigos de Jesús Mariñas, enterramos una etapa de la televisión”.

[Más información: Nuria Roca desvela en 'La resistencia' cuánto sexo ha tenido con Juan del Val en el último mes]

Sigue los temas que te interesan