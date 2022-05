Juan del Val sonroja a Nuria Roca al desvelar cuándo tuvieron su última relación sexual

La confesión de Nuria Roca en su visita a La Resistencia sobre la frecuencia con la que practica relaciones sexuales ha tenido consecuencias. Su marido, Juan del Val, se ha referido a esa entrevista este domingo en La Roca y ha sonrojado a la presentadora en directo.

Después de que la valenciana afirmara que había "perdido la cuenta" de las veces que ha tenido sexo en los últimos 30 días, Del Val no ha dudado en reprochar entre bromas la sinceridad de su pareja. "La única cosa por la que yo me llevo bronca en casa es cuando doy demasiada información a la prensa. Pues ahí la tienes", aseveró.

"Si me preguntan, tendré que contestar de la mejor forma posible para no dar detalles", se defendió ella, pero el colaborador Nacho García continuaba con el asunto. "Bueno, Nuria, si el día 3 llevabas una vez, estamos a día 8... ¿Hacemos la regla de tres?", preguntó. "¿Os acordáis un día aquí, hablando de la educación, que iban a quitar las reglas de tres? ¡Pues no se sabe!", esperó la presentadora.

Pero los tertulianos del programa de La Roca se han interesado por la respuesta de Juan del Val a la reveladora confesión de su mujer. Ante la expectación, el escritor acabó afirmando lo siguiente: "Yo puedo decir las veces que ha sido conmigo... Yo no sé ella". Esta frase hizo saltar a la valenciana, que censuró a su marido con un rotundo "¡oye, Juan!".

Sin embargo, el tema continuó sobre la mesa de debate y Gonzalo Miró decidió echar más leña al fuego: "Deberíais apuntar en un papel las veces que lo habéis hecho cada uno, a ver si coincidís". "Esa información es absolutamente innecesaria", intervino la conductora del formato.

Finalmente, Juan del Val volvía a sonrojar a su pareja al confesar en directo cuál había sido la última vez que habían mantenido relaciones sexuales. "Ayer fue su última función y fue al teatro relajada. Eso es todo", deslizó. "¡Basta! Os habéis compinchado todos para sacarme los colores", sentenciaba Roca avergonzada antes de cambiar de asunto.

