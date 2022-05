Cristóbal Soria se cae en ‘El Chiringuito’ y se replantea su continuidad en el programa

Este miércoles se celebró el encuentro entre el Real Madrid y el Manchester City, que se cerró con la victoria merengue, y, por lo tanto, el equipo pasó a la final de la Champions League. Un partido que dejó grandes audiencias: firmó un 61,8% de la cuota de pago y 1.543.000 con el partido, y se elevó al 63,1% y 1.629.000 con la prórroga, según los datos de Kantar ofrecidos por consultoras.

El fútbol también permitió que El Chiringuito, en Mega, hiciese su particular agosto. Logró su segundo mejor dato histórico, con 603.000 espectadores y un 10,8%. Y uno de los protagonistas de la noche del programa fue Cristóbal Soria, quien sufrió un percance y hasta se replanteó su futuro televisivo.

Tras la remontada del Real Madrid ante el equipo británico, los colaboradores de El Chiringuito acudieron a celebrar el tanto de Rodrygo en la cara de Soria. La emoción del momento provocó que Soria acabase en el suelo, cayéndose de su silla, y siendo arrollado por los presentes. Un momento que se compartió en redes sociales y que generó todo tipo de comentarios.

El sevillista y defensor del Fútbol Club Barcelona ante los éxitos del Real Madrid expresó entonces una reflexión sobre su futuro más inmediato. “No estoy para pensar, Josep, creo que en mi caso es una noche para replantearme absolutamente todo. Estoy perdiendo años de vida aquí, y encima tengo que venir para aguantarles con el 'pechito' hinchado mientras hablan del ADN, ¿no habéis tenido bastante?”, lamentó Soria, dirigiéndose al presentador del programa, Josep Pedrerol.

“No puedo con esto y me estoy replanteando todos mis valores, y me replanteo mi existencia televisiva. Yo tenía que estar en la Feria... Me cago en la madre que me parió”, expresó el periodista deportivo, frase que luego volvió a expresar a través de Twitter.

Dijo no a ‘Gran Hermano VIP’

Cristóbal Soria, quien fue delegado de campo del Sevilla Fútbol Club entre el año 2000 y el 2011, lleva años vinculado a El Chiringuito. Allí se ha convertido en un auténtico showman, sobre todo, por su discurso antimadridista, y que justifica su número de anoche.

Sin embargo, cuesta imaginar a Soria fuera de este programa deportivo. En el pasado, por ejemplo, tuvo la oportunidad de entrar Gran Hermano VIP 5, y rechazó la propuesta del mismo en el último momento, tal como él mismo contó. Dijo que no al reality porque, según sus palabras, “Yo tengo que estar en este plató. Tengo que seguir luchando por mis ideales, por ese fútbol que a mí me agrada, y por, de alguna manera, poner en su sitio y retratar, como intento retratar una noche tras otra, al Real de Madrid”.

