Josep Pedrerol desaparece de 'El chiringuito' en pleno directo: el motivo de su ausencia

Josep Pedrerol ha sorprendido a los espectadores de El chiringuito este martes al ausentarse repentinamente y sin dar explicaciones. El presentador estaba llevando los mandos del programa con normalidad y, tras un intenso debate sobre la vacunación de la selección española de fútbol, no volvió a aparecer.

En concreto, el periodista dio paso a Sandra Díaz para un consejo publicitario y, tras ello, fue Juanfe Sanz quien tomó las riendas del espacio para el resto de la emisión, sin dar explicaciones sobre qué había pasado con el presentador.

Los espectadores comenzaron a preguntarse en las redes dónde estaba Pedrerol y, minutos más tarde, su sustituto tranquilizaba a la audiencia: "Está perfectamente. Se ha sentido un poco indispuesto. Os agradecemos a todos los mensajes", se limitaba a decir.

La cuenta oficial del programa se hacía eco de esta explicación en sus redes sociales, sin añadir más información al respecto. Además, el propio Pedrerol también ha estado activo en sus perfiles en la mañana de este miércoles, pero ha optado por guardar silencio sobre lo ocurrido en el último programa.

Indignado por las vacunas

Justo antes de esfumarse del plató de El chiringuito, Josep Pedrerol pronunció un tajante discurso por la gestión de las vacunas para la selección española de fútbol en la Eurocopa. "¿Por qué tanto lío con las vacunas?, ¿por qué esta chapuza con la Selección?, ¿por qué se vacuna a los jugadores de la Selección ahora?, ¿quién tiene la culpa?", se preguntaba en su editorial.

Pedrerol reflexionaba además sobre el hecho de que, aunque se vacune ahora a los jugadores, no estarán totalmente inmunizados en el inicio de la competición. "¿Sabéis lo peor de todo? Que la vacuna no le servirá a la Selección para la primera fase. Los jugadores de la Selección no tendrán inmunidad hasta los octavos de final", aseveraba.

Finalmente, el presentador resaltaba que la Selección podrá ser eliminada de la Eurocopa sin que sus jugadores estén inmunizados al 100%. "Inmunizados para octavos... o para irse de vacaciones", sentenciaba.