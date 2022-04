Quién es Daniel Diges, el actor y cantante que participa en ‘Pasapalabra’ desde hoy

El mundo de la interpretación tendrá un papel muy importante en la televisión en los próximos días. Y es que desde esta tarde Pasapalabra renueva sus invitados, y entre las nuevas celebridades invitadas que recibe Roberto Leal en su concurso nos encontramos al actor Daniel Diges, conocido, entre otras cosas, por haber representado a España en Eurovisión hace algo más de una década.

Daniel Diges coincidirá desde esta tarde con otros famosos como Antonia San Juan, Mariola Fuentes y Víctor Lemes. Todos ellos ayudarán a los concursantes a acumular segundos en las diferentes pruebas, como la pista musical y la sopa de letras, y así poder enfrentarse al famoso rosco de Pasapalabra con relativa tranquilidad. Para ello, no tendrán más remedio que poner a prueba sus nervios, su cultura general y también su agudeza visual durante esta tarde de Semana Santa.

Hoy ha venido a divertirse a #Pasapalabra @DanielDiges, y además nos ha dado una masterclass de salud. 😌



👉 A las 20:00 horas nos vemos en @antena3com y @ATRESplayer https://t.co/ITWeYojSeL pic.twitter.com/ZXItLbv3RC — Pasapalabra (@PasapalabraA3) April 19, 2022

Daniel Diges nace en Madrid en el año 1981, y comienza a despuntar en 1999 gracias a la serie diaria Nada es para siempre, donde interpreta el personaje de Gato, uno de los mejores amigos del protagonista. Tras varios papeles menores en series, Telecinco confía en él en 2003 para presentar su programa infantil Max Clan, donde interpretaba al pintoresco Max. Ese mismo año Antena 3 le echa el lazo para presentar Club Megatrix, ya como él mismo.

Además de actor y presentador Diges es cantante, y comienza a trabajar en todo tipo de espectáculos musicales, como Hoy no me puedo levantar, con las canciones de Mecano, o Mamma Mía!, con canciones de ABBA y We Will Rock You, dando vida a Galileo en el espectáculo de Queen. Explotando su lado más familiar, también le vimos en High School Musical en el papel protagonista, el cual hacía Zack Efron en el cine.

En 2010 decide participar con el tema 'Algo pequeñito' en la preselección de Televisión Española para el Festival de Eurovisión. Consigue llegar a la gala televisada, y se alza como ganador, por delante de Coral Segovia, John Cobra o el trío Venus. En Eurovisión conseguiría 68 puntos, quedando en posición 15; su actuación pasó a la historia del Festival porque un infiltrado se coló en su puesta en escena.

Desde entonces siguió muy vinculado a Eurovisión (al año siguiente copresentó el programa Destino Eurovisión) y siguió labrándose una carrera en el mundo de la música, donde ha lanzado varios discos en solitario y ha sido parte de espectáculos como Póker de voces. Además, demostró su gran versatilidad en la segunda edición de Tu cara me suena, donde fue finalista, y repitió experiencia en Tu cara me suena mini, como mentor de uno de los pequeños.

