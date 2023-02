'Pasapalabra': Quiénes son los invitados de hoy Pablo Puyol, Carla Hidalgo, Daniel Diges y Laura Moure

En el año 1999 Telecinco confía en ella para presentar el magacine de tendencias Nosolomusica. Fue concursante de Splash! Famosos al agua de Antena 3, y también participó en Ruta 179 de la cadena Telemadrid. En los últimos años se ha volcado en la producción de espectáculos teatrales.

Daniel Diges nace en Madrid en el año 1981, y comienza a despuntar en 1999 gracias a la serie diaria Nada es para siempre. Como cantante, comienza a trabajar en todo tipo de espectáculos musicales, como Hoy no me puedo levantar, Mamma Mía!, We Will Rock You, y High School Musical.

En 2010 decide participar con el tema 'Algo pequeñito' en la preselección de Televisión Española para el Festival de Eurovisión. Consigue llegar a la gala televisada, y se alza como ganador. Desde entonces ha lanzado varios discos en solitario y ha sido parte de espectáculos como Póker de voces. Además, demostró su gran versatilidad en la segunda edición de Tu cara me suena, donde fue finalista, y repitió experiencia en Tu cara me suena mini, como mentor de uno de los pequeños.

¡Al Freddy Mercury más guapos lo tenemos nosotros en #Pasapalabra! Una fuerte aplauso a @DanielDiges a este programa especial de #Carnaval. Tienes una cita con @antena3com a las 20.00h. 🧡 pic.twitter.com/mhWxIjQj6o — Pasapalabra (@PasapalabraA3) February 21, 2023

Laura Moure es una modelo y actriz madrileña tiene sobrada experiencia en la pequeña pantalla. Moure ha participado en series como Hospital Central, Los simuladores o Al filo de la ley; y en películas como Combustión, donde compartió cartel con Álex González.



Desde 2015 al lado de Jorge Fernández en el programa La ruleta de la suerte, el cual cada día se alza entre los concursos más seguidos de nuestra televisión. Allí ha sabido ganarse su hueco, teniendo todo tipo de interacción con el presentador y los concursantes.