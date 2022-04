El contrato de RTVE para 'MasterChef 10', en exclusiva: presupuesto, objetivo de audiencia, patrocinios

En un movimiento completamente inédito, La 1 de TVE estrenará en la noche de este lunes 18 de abril, a partir de las 22:10 horas, la décima edición de MasterChef cuando todavía está en antena Maestros de la costura, el otro gran formato de Shine Iberia para la cadena pública.

No obstante, así lo especificaba el contrato firmado con la cadena y la productora a finales del pasado noviembre y al que ha tenido acceso BLUPER. Una renovación que, como ya avanzamos entonces, no fue nada sencilla ya que el presidente de la Corporación, José Manuel Pérez Tornero, amenazó con dejar marchar el formato si no se cambiaban algunas condiciones.

Tanto es así que el nuevo acuerdo entre ambas partes ha sumado 16 páginas más, pasando de 29 a 45. En ellas se encuentran nuevas cláusulas sobre publicidad encubierta, que tantos quebraderos de cabeza ha dado a la cadena, así como nuevas estipulaciones sobre aprobación de localizaciones y guiones, objetivos de audiencia, reclamaciones judiciales o la exclusividad del jurado.

También se fija un nuevo presupuesto para los 13 programas de 150 minutos de duración de los que consta la edición. Se pasa de 5.220.019 euros por temporada, 402.232 euros por programa, a 5.686.212 euros por temporada, 437.400 euros por programa. Es decir, un incremento de 35.000 euros por programa.

Esto se debe a la introducción de una nueva cláusula en el contrato sobre las localizaciones en exteriores del programa. Ahora se especifica que RTVE "deberá conocer y aprobar previamente las localizaciones concretas en las que la productora proponga llevar a cabo las pruebas de exteriores".

Prueba de exterior de 'MasterChef'.

Asimismo, la Corporación tendrá que "ser informada de las ayudas a la producción que pudieran recibirse de terceros". Hay que recordar que ayuntamientos de toda España han contribuido económicamente al programa, a razón de entre 15.000 y 45.000 euros, por acoger grabaciones del mismo.

Eso sí, en el nuevo contrato se reconoce "un 10% en concepto de beneficio industrial para la productora por la obtención, gestión y administración de los recursos necesarios para las grabaciones en exteriores en concepto de ayudas a la producción de terceros".

En lo que respecta a la publicidad, "la productora se responsabilizará de que no se contrate en la producción y/o aparezcan en imagen, productos con marcas o denominaciones comerciales, ni se hará mención verbal o gráfica que pueda significar publicidad (expresa o encubierta) cuya emisión está prohibida para RTVE", dice una de las cláusulas.

De llevarse a cabo, será responsabilidad de la productora si RTVE es sancionada por la autoridad audiovisual o judicial. "La Corporación estará facultada para repetir contra la productora el importe de las sanciones, pudiéndolo descontar de los pagos futuros".

Asimismo, en lo que respecta a posibles reclamaciones judiciales, RTVE también ha introducido aquellas que tienen que ver con las relaciones laborales. Así, "si RTVE recibe cualquier reclamación judicial o extrajudicial y resulta obligada, condenada y/o sancionada por reclamación y/o responsabilidad directa, solidaria o subsidiaria (...) la productora asumirá íntegramente cuantas responsabilidades se deriven de lo anterior, exonerando en todo caso a RTVE".

Además, en caso de incumplimiento, tal y como suceden con el apartado de la publicidad encubierta, "RTVE podrá retener los pagos que pueda tener pendientes con la productora."

Imagen del primer programa de 'MasterChef 10'.

Objetivo de audiencia y renovación

Uno de los puntos más interesantes introducidos en el nuevo contrato es el del objetivo de audiencia, el cual queda establecido en "la media mensual de la cadena, incrementada en cuatro puntos". Actualmente, La 1 promedia en abril un 8,1% de cuota de pantalla por lo que el programa tendría que alcanzar el 12%. En la novena edición obtuvo un 15,2% de media.

Igualmente se especifica que, "si durante cuatro semanas consecutivas, los índices de audiencia no han alcanzado dicho objetivo, RTVE podrá mantener o alterar unilateralmente las condiciones de emisión". De ser así se establecería un nuevo objetivo de audiencias.

Por último, de producirse la cancelación o suspensión del formato, "RTVE compensará los gastos reales incurridos por la productora hasta ese momento, siempre que resulten justificados documentalmente".

Como en contratos anteriores, también se especifica cuando comenzarán las emisiones del talent, en este caso a partir de abril de 2022. Se introduce ahora la cláusula de que RTVE "hará sus mejores esfuerzos para que la emisión sea consecutiva", pero que "podrá alterar las condiciones iniciales de emisión en función de su nivel de audiencia o incluso cancelar" el formato.

De ir bien el programa en audiencias, "RTVE tendrá derecho a prorrogar el contrato para la producción y emisión de capítulos adicionales con un plazo de 30 días a partir de la finalización del primer programa".

En cuanto a la renovación del formato, la productora reconoce a la radiotelevisión pública un derecho exclusivo de opción preferente (derecho a tanteo) para la contratación de nuevos programas durante un plazo de un año".

Imagen de 'MasterChef 10'.

Derechos de emisión, guiones y merchandising

En el nuevo contrato, RTVE también se reserva el derecho a "exigir a la productora las modificaciones que resulten necesarias para adecuar el contenido de los guiones y demás aportaciones creativas y de producción al planteamiento general de esta serie de programas a los contenidos y al plan de trabajo aprobados inicialmente por RTVE.

Respecto a los derechos de emisión, al igual que en contratos anteriores, RTVE tiene derecho a un "máximo de siete emisiones, a realizar en sus canales en un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha de la primera emisión, siendo uno de los pases para su Canal Internacional".

En cuanto a internet, se especifica que habrá un "simulcasting simultáneo a cada pase lineal", "catch up durante un plazo de siete días" y "free video on demand desde la fecha de estreno hasta el inicio de emisión de la siguiente temporada".

Además, contradiciendo lo que dijo en un principio Pérez Tornero de que se habían planteado emitir antes las entregas de MasterChef en RTVE Play, en el acuerdo se especifica que "no se podrá efectuar antes de la primera emisión en La 1 de cada programa".

Imagen del 'MasterChef 10'.

Explotación de la marca y exclusividad

Otro punto interesante del acuerdo tiene que ver con la exclusividad del jurado, que recordemos tiene un caché de 10.000 euros por programa, 130.000 euros por temporada. "Las prestaciones de los presentadores/jurado deberán tener carácter exclusivo para colaborar en la producción de estos programas durante el periodo en que RTVE lleve a cabo su primera emisión, no permitiéndose su concurrencia o participación en cualquier otra televisión de ámbito estatal". No afectará, eso sí "a plataformas de televisiones de pago".

En el nuevo contrato también se incluye la cláusula de que "RTVE deberá conocer y aprobar el elenco artístico que la productora pretenda incorporar a la obra audiovisual, así como su retribución y condiciones de contratación".

Asimismo, también se especifica que la productora "hará sus máximos esfuerzos para asegurar su colaboración en las actividades promocionales que RTVE decida llevar a cabo (...) manteniendo entrevistas promocionales, participando en actos de RTVE y en redes, tanto durante la fase de producción como de emisión del programa".

Por último, y, no por ello menos importante, en cuanto a lo que se refiere a la explotación de la marca en productos, ésta "se llevará a cabo por TVE, con facultad de cesión a terceros". Se acuerda que los ingresos netos que obtengan serán repartidos al 50% entre cadena y productora.

[Más información: La productora de 'MasterChef' destapa que la duración firmada con RTVE siempre fue de 150 minutos]

Sigue los temas que te interesan