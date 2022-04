Rafa gana la edición anónima de ‘Secret Story’ y Adrián destapa que el programa expulsó a Nissy

Este jueves Telecinco vivía su gran final de Secret Story: La casa de los secretos, el reality que estaba llamado a suceder a Gran Hermano como fenómeno de audiencias. Sin embargo, ha sido un concurso que no ha terminado de despegar a pesar de partir con un gran casting, y cuyo desarrollo ha estado marcado por las fuertes discusiones de sus habitantes.

Los tres finalistas eran Adrián Tello, Marta Jurado y Rafael Martínez. La audiencia dejó fuera de la competición en primer lugar Adrián, el íntimo amigo de Colchero, pero se tomó su adiós con una gran deportividad. “Creo que no he perdido, porque llegar aquí es algo a valorar, muchísima gente lo ha intentado y no ha podido”, reconocía el profesor. “Que me sintiera fracasado sería un desprecio hacia todas las personas que han apostado por mí y me han traído hasta aquí, añadía.

Marta y Rafa se jugaron así la victoria en el reality, que tenía un premio de 150.000 euros, y que tras varias discusiones y ajustes de cuentas ganó Rafa, cuyo nombre ya se jaleaba desde las gradas. “Me siento muy contento, muy bien. Gracias a todas las personas que nos han visto, que nos han cuidado y que se han reído con nosotros, vosotros hacéis el programa”, aseguró el primer ganador de este formato. Según el presentador Carlos Sobera se habrían contabilizado más de 7 millones de votos.

La expulsión de Nissy

Uno de los temas que se trataron en la gran final fue la extraña salida de Nissy, que fue expulsada por sorpresa en una gala celebrada en domingo y que la organización se sacó de la chistera. Durante un momento de discusión entre Nissy y Adrián, el finalista le dijo “Por eso te pusieron la expulsión el domingo. ¡Te ha echado el programa!”.

Ella azuzó a su ya excompañero regodeándose en su tercera posición y cuánto debe doler ese puesto, a pesar de haber tenido acercamientos con Marta. Adrián no se mordía la lengua y destapó algo que muchos seguidores sospechaban, y es que la organización decidió apartar a Nissy. “¿Sabes cuándo fue eso? Después de que tuviesen que venir seis personas y un psicólogo, porque era insoportable estar contigo y por eso te pusieron la expulsión el domingo. ¡Te ha echado el programa!”. El plató estallaba en aplausos y ella asentía con la cabeza.

El presentador, Carlos Sobera, tuvo entonces que salir a dar la cara por la transparencia del formato. “Vamos a ver, esto de que el programa echa... No hemos echado a absolutamente a nadie. Ha salido por las votaciones del público. Que luego la gente confunde las cosas...”, aclaró el comunicador vasco, que anunció que el próximo martes habrá una gala especial, Las cuentas pendientes de los finalistas, donde se podrá debatir algunos temas de la convivencia.

