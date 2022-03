Maribel Verdú, sobre sus desnudos en cine: "¿Por qué yo sí y Resines, Jorge Sanz o Coronado no?"

Maribel Verdú ha sido una de las protagonistas de Lo de Évole este domingo. El programa de Jordi Évole en laSexta ha reunido al equipo de Belle Époque, la película de Fernando Trueba que logró el Óscar a mejor filme de habla no inglesa, así como nueve premios Goya.

En el reencuentro protagonizado por el director, Penélope Cruz, Maribel Verdú, Ariadna Gil y Miriam Díaz-Aroca, Verdú aportó numerosos titulares al dar su opinión sobre el trabajo en el cine, el abuso de poder y el machismo arraigado en la profesión.

Jordi Évole preguntó a la actriz si una de las cosas que había hecho en el cine antes que en la vida real fue tener sexo. "Yo lo he hecho todo en el cine antes que en la vida", contestó ella, confirmando que también tuvo que recrear relaciones sexuales antes incluso de practicarlas.

Además, la actriz confesó que hay muchas cosas que hizo en sus inicios que ahora no repetiría, como desnudarse sin que sus compañeros de reparto tuvieran que hacerlo. "Me volvería a desnudar, pero mi compañero también", aseveró, poniendo ejemplos de varios compañeros que no tuvieron que quitarse la ropa en escenas en la que ella aparecía desnuda: "Hubiera despelotado a Resines, a Jorge Sanz, a Coronado. ¿Por qué yo sí y ellos no?".

Desnudarse en una película. ¿Por qué ellas sí y ellos no?



📺Domingo (21.25h): #LoDeBelleEpoque pic.twitter.com/NbtZ4u1Nmb — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 26, 2022

Pese a que asegura que no se arrepiente de las películas que ha hecho, puesto que se habría perdido otras "maravillosas", la madrileña sí lamenta que hasta que trabajó en El laberinto del fauno tuvo que aparecer desnuda en todos sus proyectos en cine, algo que cambiaría ahora si pudiera. "Haría todo de una manera muy diferente", comentó en el programa.

Abusos en el cine

El programa también abordó los abusos de poder en el mundo del cine, expuestos por el 'Me Too' en Hollywood, que desató una oleada de denuncias públicas de actrices. Sobre el motivo por el que en España no ha explotado ese movimiento, Fernando Trueba aseguró ante Évole que esos abusos pertenecen "más al cine de los años 60 y 70", ante lo que Maribel Verdú ha intervenido, interrumpiendo al director.

"Gente muy importante me ha dicho que tengo que hacer una portada y, por decir que no, me ha vetado en 10 películas seguidas. (...) Me ha pasado decir que no a productores y me han vetado", espetó la actriz, que afirma que "existe gente que abusa de su poder en nuestra profesión y fuera de ella. A mí de pequeña me pasó, denuncié y puse juicio".

[Más información: Penélope Cruz, en 'Lo de Évole': su mensaje más reivindicativo en defensa de las mujeres]

Sigue los temas que te interesan