'Lo de Évole' vuelve con más mujeres: "Lo de la temporada pasada fue un error descomunal"

Lo de Évole regresa este domingo 20 de febrero a laSexta con una nueva temporada en la que se ha querido dar protagonismo a personajes más desconocidos para la audiencia o poco habituales frente a las cámaras. Entre los nombres de invitados que la cadena ha adelantado, destacan mujeres como la escritora Megan Maxwell, la cantante Rosa López o la periodista Julia Otero, una presencia femenina que contrasta con la hegemonía masculina de la temporada anterior.

En ese sentido, Jordi Évole responde sin cortapisas a las críticas recibidas: "La temporada pasada fue un error descomunal, no es asumible que un programa como el nuestro en diez ediciones tenga una mujer", ha expresado este miércoles en la rueda de prensa en la que se han presentado las novedades del formato.

A pesar de enmendar este error, el presentador desmiente que hayan querido compensar la falta de mujeres de anteriores entregas con un mayor protagonismo en los nuevos episodios. "No íbamos a compensar nada, hemos hecho lo que se tiene que hacer en una temporada normal", asevera. Y añade: "No es discriminación positiva, nos interesaban esas historias".

¡Este domingo estrenamos!



Será con Morad, Megan Maxwell o Gervasio Deferr.



🔥 Pero habrá mucho más 🔥 pic.twitter.com/t72jx9Tg6C — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 17, 2022

El programa abrió una votación en redes sociales para que fueran los espectadores quienes eligieran al invitado de la primera entrega, que se emitirá este domingo. "Hicimos de la necesidad virtud, porque había mucha división en el equipo sobre con qué programa empezábamos", confiesa Évole. Y es que los tres, Gervasio Deferr, Morad y Megan Maxwell, tienen en común el ser personajes apartados del foco televisivo y con grandes historias que contar.

Pese a esta apuesta por entrevistar a figuras menos conocidas, tampoco faltarán en Lo de Évole grandes reclamos como Julia Otero o Penélope Cruz. "Pensábamos que iba a ser muy difícil que encontrase un hueco en su agenda y va a estar diciendo cosas muy interesantes", comenta el catalán sobre la actriz madrileña.

Y es que el formato ha conseguido reunir a parte del equipo de Belle Époque. La propia Penélope, Maribel Verdú, Adriana Gil, Miriam Díaz-Aroca y el director Fernando Trueba recordarán el éxito de una película que, según Évole, "marcó a una generación, todo el mundo la recuerda con mucho cariño porque nos abrió los ojos a una realidad de libertad, tolerancia y respeto".

El presentador mantiene así su apuesta por entrevistas en profundidad a personajes que se abren ante los espectadores y cuentan historias interesantes más allá de su identidad o su fama. "Igual el domingo nos metemos un hostión del copón, pero si va bien, la satisfacción es triple", expresa Évole, que considera que "que vaya bien el programa de Aznar es normal, pero que nos vaya bien con Morad, Megan o Gervasio es donde puede estar nuestro hecho diferencial".

"Llega un momento en que podemos aburrir a la audiencia, ahora mismo a Ayuso la podría entrevistar mucha gente en la cadena, pero a Morad no", añade el periodista al hablar de su 'huida' de los contenidos políticos. "Dejé de hacer 'Salvados' porque me había agotado haciendo eso y necesitaba aires nuevos que no sabía cuáles eran", reconoce el catalán, que alaba el hecho de que en tres temporadas se pueda distinguir perfectamente su trabajo del que hace Gonzo tras tomarle el relevo en Salvados.

Sigue los temas que te interesan