Investigan a la dirección de 'Sálvame' por relevación de datos privados de famosos

Esta semana anunciábamos en exclusiva desde BLUPER el despido de los dos directores de Sálvame, David Valldeperas y Alberto Díaz, los cuales iniciarían un nuevo horizonte laboral fuera del programa, pero dentro de la productora de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, La Fábrica de la Tele.

Según revela El Mundo, este despido podría estar relacionado con otras causas y no tanto por la crisis de audiencia que vive el formato de Telecinco. El programa de Sálvame, propiedad de la citada productora, aparece como investigada por un delito de revelación de secretos, todo ello dentro de la 'Operación Deluxe', que lleva vigente desde el pasado 2018. En un primer momento se investigó al colaborador del programa y fotógrafo Gustavo González, pero parece que ahora al nombre del paparazzi se añaden los nombres de otras siete personas del equipo de Sálvame, entre los que se encuentran David Valldeperas y la propia productora como persona jurídica.

La investigación policial se inició hace ya cuatro años, cuando saltaron las alarmas al ver que en el programa de Telecinco se manejaba cierto tipo de información reservada de algunos personajes. Según explican desde El Mundo, una auditoría destapó consultas sobre muchos famosos en las bases de datos de acceso restringido de la Dirección General de Policía. Estas revelaciones vendrían de la mano de un policía en concreto, Ángel Jesús Fernández Hita.

Tras una exhausta investigación se terminaría por relacionar a este agente de policía con el colaborador Gustavo González. Al parecer, el policía era amigo de su padre. En su momento se pudo probar que, desde Sálvame y su dirección, se habían cometido delitos de Descubrimiento y Revelación de Secretos de al menos 140 famosos. La Policía habría planificado una operación con detenciones y registros en la vivienda de varias personas, entre las que se incluía Gustavo González, pero también en la propia redacción de Sálvame donde habría información clasificada de cientos de personas. El informe policial indicaría que muchas de las solicitudes, por parte de responsables directos de Sálvame, residían en querer generar contenido que podría incluir a menores y denuncias por violencia de género.

En cuanto a la acusación particular, El Mundo asegura que la Policía ha hecho una relación de al menos 140 víctimas de esta trama, en la cual muchos de ellos habrían sido espiados. Algunos han ejercido su acusación independiente, como Omar Montes. Todo ello habría provocado la imputación de Gustavo González, su amigo el policía Ángel Jesús Fernández Hita, que ya estaría jubilado y a La Fábrica de la Tele. Cabe destacar que Alberto Díaz no estaría investigado ya que no existirían conversaciones de WhatsApps que pudieran demostrar el 'mercadeo' informativo, cosa que sí parece ocurrir con el resto.

El juicio no se celebrará hasta dentro de varios meses, pero todo apunta a que podría haber más investigados en esta operación.

