5 curiosidades televisivas sobre Karina, la cantante invitada hoy a ‘Pasapalabra’

Karina, nombre artístico de la jienense Maribel Llaudés, acude este miércoles al programa Pasapalabra, de Antena 3. Una cantante que tuvo gran éxito musical en la década de los años 60 y 70 con temas como ‘Las flechas del amor’, ‘No somos ni Romeo ni Julieta’, ‘El baúl de los recuerdos’ o ‘La fiesta’ y a la que nunca hemos perdido la pista. En la actualidad, de hecho, tiene una gran actividad en redes sociales, donde anima a sus seguidores con sus consejos y sus canciones.

Repasamos la trayectoria de esta artista, que ya va camino de los 77 años, a través de algunas curiosidades relacionadas con la televisión.

1. Fue ganadora de Pasaporte a Dublín, quizá el primer talent show de nuestra televisión. Un programa en el que participaron numerosos cantantes, entre ellos, Nino Bravo, Encarnita Polo o Rocío Jurado, y en el que se eligió al representante de España en Eurovisión. Karina participó en el Festival de 1971 con el tema ‘En un mundo nuevo’, con el que logró un segundo lugar. De su participación en el Festival se suele remarcar cómo la primera frase de la canción no se escucha, y siempre hay debates sobre si el sonido no estaba abierto o si ella olvidó la letra.

2. Y volvió a ganar otro talent show, Vivo cantando: Los años dorados. En pleno fervor por Operación Triunfo, Telecinco probó suerte con varios formatos en la misma línea para su programación veraniega. En 2003 se estrenó Vive cantando, donde compitieron artistas consagrados como la propia Karina, Helena Bianco (futura ganadora de La Voz Senior), y eurovisivos como Micky y Braulio. El programa recorrió España y celebró galas en Barcelona, Oviedo, Zaragoza, Valencia, Madrid y Almería, y estuvo presentado por Jesús Vázquez y José María Íñigo.

3. Se abrió en canal en La caja Deluxe. En el año 2011 participó en esta sección del entonces llamado Sálvame Deluxe y repasó su vida y su carrera. Allí permitió que el público la conociese como nunca. “Yo conocí la gloria, supe lo que es tocar el cielo, pero lo toqué demasiado joven y no supe asimilarlo bien”, reconocía. Uno de los momentos más duros de su carrera fue cuando fue apartada de su casa de discos de siempre. “Cuando fui a renovar mi contrato discográfico, no me dejaron pasar del hall, me dijeron que no renovaban a cantantes horteritas como yo. Me caí en un abismo y aún hoy no entiendo por qué no me dieron explicaciones estando en la cresta de la ola y vendiendo discos”, se lamentó, con lágrimas en los ojos. Sin embargo, el público nunca le dio de lado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KARINA (@karina_artista_oficial)

4. Ya ha participado antes en Pasapalabra. Karina es una celebridad que ha pasado por múltiples programas de televisión en calidad de invitada: Cine de Barrio, Tu cara me suena, First Dates, La mejor canción jamás cantada… Desde este miércoles la veremos en Pasapalabra, si bien ya visitó con anterioridad el concurso. Fue hace más de diez años, cuando el programa se emitía en Telecinco. Pero también ha sido referenciada en el programa en muchas ocasiones, pues algunos de sus temas, como ‘Las flechas del amor’ han aparecido en pruebas como la pista musical.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KARINA (@karina_artista_oficial)

5. Quiso participar en el Benidorm Fest. Al igual que Serafín Zubiri, Raphael o Conchita Bautista, Karina quiso repetir experiencia eurovisiva, y por ello, este año probó suerte en el Benidorm Fest. Tal como ella misma contó presentó un tema a Televisión Española, pero no pasó el corte de los 12 temas elegidos. Ella lo explicó a través de sus redes sociales. Incluso avanzó que lo mismo prueba suerte de nuevo en 2023.

[Más información: Orestes Barbero y Jaime Conde, en cifras: la nueva pareja récord de 'Pasapalabra' en Antena 3]

Sigue los temas que te interesan