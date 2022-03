El escatológico percance de Terelu Campos en 'Sálvame' del que le salvó 'Pasión de Gavilanes'

María Patiño daba una pista este jueves cuando, al comienzo de Sálvame Lemon Tea, le preguntaba a Terelu Campos si se había bebido el té. "He estado a punto de ponerte laxante", bromeaba la presentadora. "Esto lo dice por algo que me pasó ayer", le contestaba la malagueña.

Pues bien, este viernes el programa ha revelado, en una brillante pieza a manos de Germán González, lo que realmente le pasaba a la mayor de las Campos: durante varios minutos estuvo conteniéndose las ganas de ir al baño para hacer aguas mayores.

"Terelu comenzó el programa del miércoles moviendo las piernas de forma rara y resoplando. Todo era extraño. Terelu mira a María nerviosa, se toca el pelo, recoloca su postura, algo le sucede y lo que le sucede estaba en su tripa. Terelu escuchaba nerviosa por su pinganillo las órdenes de dirección cuando la única orden que deseaba escuchar era la siguiente: tú te vas a cagar".

"Terelu hablaba rápido, con mucha prisa para acabar cuánto antes y que entrase la publicidad", prosigue la pieza. "Es fuerte cómo Terelu contaba a toda pastilla el contenido del programa cuando lo que realmente quería decir era que 'pierdo la salud por el ano'. Tanto que se subía el pantalón y se retocaba la blusa en plan, madre mía, no aguanto más, que no se me escape un pedete".

"No sabemos qué pasaba por su cabeza en ese momento, pero lo que sí sabíamos lo que había en su intestino", continúa narrando mientras muestra un vídeo de Lydia Lozano diciendo "un excremento más grande que esta caca".

"Ojo, que no supimos verlo, pero Terelu lanzó mensajes claros de que algo le pasaba: 'María, yo no sé si puedo aguantar'. Y es que lo único que deseaba Terelu era salir corriendo al pasillo, llegar al baño, sortear a Marta Riesco que probablemente estaría grabando stories y sentarse en el retrete para hacer..."

"Y estuvo a punto de mandar todo a la mierda. Es de admirar que se mostrase en modo casi normal cuando en realidad estaba en modo ras que te vas pasando un mal momento que te cagas", finalizaba la pieza, mientras Terelu no podía contener la risa.

Tras este vídeo, la Campos ha contado que intentó controlar su cuerpo. "El esfínter se controló, pero el resto del cuerpo no. Lo que me pasó es que empecé a tener espasmos. Y no veía un mañana para ver lo que tenía que leer. Si no llega a entrar el capítulo de Pasión de Gavilanes, me voy".

Ayyy que me da algo con el vídeo de @german_online 🤣🤣🤣 Hoy ha tocado techo, imposible mejorarse👏🏼 #yoveosalvame #SalvameLemonTea pic.twitter.com/23agiPvJz6 — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) March 4, 2022

[Más información:Terelu Campos regresa a Telemadrid para presentar un debate tras el programa de Anne Igartiburu ]

Sigue los temas que te interesan