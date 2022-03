Sálvame Deluxe especial Rocío Jurado

El especial de anoche de Sálvame Deluxe no fue más que la avanzadilla del concierto benéfico organizado por Rocío Carrasco para el día 8 de marzo, “Mujeres cantan a Rocío Jurado”, y ni siquiera se han molestado en disimular. El programa se ha articulado alrededor del documental (ahora a cualquier cosa le llaman documental) titulado “Lo siento, mi amor” y ha sido el argumento prefabricado que justifique el concierto: La Jurado era más feminista que nadie.

Ha empezado la cosa con María Patiño y un alegato feminista que ha empezado con un “soy mujer, tengo 50 años” y ha acabado con un agradecimiento a Rocío Jurado por luchar por las mujeres y “derruir paredes”. Y a partir de esta tesis de partida, la de que la Jurado ha sido la primera cantante abiertamente feminista en este país, se han ido seleccionando declaraciones de la cantante para apuntalar esto y justificar el concierto del día 8. Y así, claro, estirar el chicle de la Jurado y de la hija de la Jurado y, a la que nos descuidemos, hasta del verdulero que atendió una vez a la Jurado.

La primera feminista

En el plató, Paloma García-Pelayo, Hilario López Millán, Belén Esteban, Ana Bernal y Alberto Rey. Todos muy de acuerdo y todos muy en su papel de celebrar el feminismo de la Jurado, que por momentos parecía que lo había inventado ella y que, de no ser, estaríamos todavía sin poder conducir siquiera ni abrir solas una cuenta en el banco. Me extraña que hayamos acabado el programa sin una llamada de Irene Montero felicitando la labor de todos y una estación ferroviaria con el nombre de la folclórica.

“Se declaro feminista en una época en que la simple palabra levantaba ampollas”. Esta sentencia aparecía escrita en la pantalla por si algún despistado no había pillado el poco subliminal mensaje. Y como para no pillarlo. Ha sido todo una batería de declaraciones de Rocío Jurado seleccionadas concienzudamente (incluso cercenadas en algunos casos) para que reforzaran, efectivamente, la afirmación de partida. Que la repito yo por si no había quedado clara: La Jurado es la más grande y la más feminista.

Todo por las mujeres

Incluso ponen fecha al hito histórico: 7 de abril de 1980. La Jurado se declara feminista en una entrevista de televisión. Y todo, absolutamente todo, lo hecho o dicho por la cantante puede interpretarse bajo ese enfoque. Si salió a cantar envuelta en una sábana un día, hizo más por la liberación sexual de la mujer que la legalización de la píldora anticonceptiva. Si continuó trabajando en lugar de quedarse en casa cuidando a su hija, hizo más por acabar con los roles de género que la primera mujer guardia civil. Si se casó con un boxeador, si pagó el chalet de su bolsillo, si se atusó el flequillo o se sacó un moco. Todo es feminismo.

Así, bostezando y mirando la hora, llegamos al final del documental y se abre un debate en el que todos están de acuerdo en que la Jurado ha sido pionera en el feminismo en este país, nos anuncian el concierto (qué sorpresa), canta Anabel Dueñas una canción de la Jurado, todos aplauden y están muy contentos porque qué bien lo han hecho y cuánto están haciendo ellos también por la igualdad con la falta que nos hace. Autofelicitaciones y parabienes. Más aplausos. Vayan al concierto. No se lo pierdan. ¿Hemos dicho ya que la Jurado era feminista?

Lo mejor de todo el programa: que me he enterado gracias a la bendita publicidad de que hay unos bizcochitos de brownie con forma de dinosaurios. Dos de las cosas que más me gustan en el mundo juntas. Mañana me los compro.