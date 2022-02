Telecinco contraprograma para emitir un tercer episodio de 'Pasión de Gavilanes' este miércoles

En la programación que Telecinco publicó en la madrugada del domingo al lunes, la cadena anunciaba que volvería a emitir este miércoles Pasión de Gavilanes de 22:00 a 00:30 horas, para después estrenar nuevos episodios de Madre. Amor y vida.

Sin embargo, en un cambio de última hora, Mediaset España ha decidido alargar la telenovela colombiana hasta las 01:15 horas, lo que le permitirá emitir un tercer capítulo de la misma, y retrasará el comienzo de la ficción médica.

El grupo volverá así a saltarse la Ley General de Comunicación Audiovisual que dice que hay que dar a "conocer la programación televisiva con una antelación suficiente, que en ningún caso será inferior a 3 días".

Este cambio llega sólo unos días después de que se conociera que Antena 3 ha decidido hacer saltar el final de la segunda temporada de Tierra Amarga al prime time para así hacer frente a la ficción de Telemundo.

Si bien es cierto que Mediaset España creó un gran armamento publicitario alrededor de la emisión de la segunda parte de Pasión de Gavilanes, los datos obtenidos parecen no haber sido los esperados. Y es que, aunque la serie colombiana se convirtió en el mejor estreno de una ficción extranjera en la cadena de Fuencarral desde que en el 2018 arrancase The good doctor, no logró liderar en convivencia de emisión con El Hormiguero en su primer capítulo.

Además, el segundo cayó 400.000 espectadores hasta un 18,7% y 1.871.000 espectadores, superando por poco al final de la serie Mentiras (23:08 a 23:59 horas), que se despidió con un 14,9% y 1.810.000 espectadores, récord de temporada en cuota y espectadores.

Con estos datos sobre la mesa, parece arriesgado que Telecinco emita un tercer capítulo de Pasión de Gavilanes este miércoles ya que se estaría exponiendo a que la ficción pierda aún más audiencia de cara a las próximas semanas. Sin embargo, teniendo en cuenta que en EE.UU. la ficción se emite de forma diaria, de no emitir tres capítulos a la semana, llevarían mucho mayor retraso.

Como ya analizamos, Mediaset España se ha volcado como nunca con la promoción de la serie colombiana, ya que de su éxito depende en gran medida el liderazgo de Telecinco en los próximos meses. La cadena vive una grave crisis en las franjas de prime time y tarde, lo que le ha llevado a perder cinco de los últimos seis meses frente a Antena 3.

Sigue los temas que te interesan