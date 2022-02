Yolanda Díaz se pronuncia sobre la monarquía en 'Salvados': "No es el momento de un referéndum"

Yolanda Díaz fue la protagonista de este domingo en Salvados, que ha cerrado su temporada. La vicepresidenta del Gobierno se sinceró con Gonzo sobre su experiencia en el Ejecutivo o sus aspiraciones en política, pero también se pronunció sobre asuntos controvertidos como la posible vuelta a España de Juan Carlos de Borbón o la hipotética celebración de un referéndum sobre la monarquía.

La ministra de Trabajo y Economía Social explicó al presentador de laSexta su postura sobre el regreso del emérito a España. "El problema no es que se haya ido o vuelva. De hecho, cuando se fue no entendí muy bien la decisión. La cuestión está en que tiene que dar explicaciones. El problema está aunque él no esté", aseguró.

Aprovechando esa conversación, Gonzo quiso saber si Díaz cree que se debe hacer un referéndum sobre la monarquía en España. "Yo creo que no es el momento. No tengo ningún miedo a la democracia. Se abrirán las puertas, la historia va caminando sola, pero me parece que este no es el tema de centralidad en nuestro país", confesó la gallega.

La dirigente no tuvo reparo en reconocer que es republicana. "Soy una mujer que no soy monárquica, está claro, pero caminaremos. La historia la hacen las gentes y, por tanto, veremos lo que pasa. Pero creo que no es el momento", añadió.

Su futuro

Yolanda Díaz es actualmente la líder mejor valorada para los españoles. La vicepresidenta ocupa desde hace varios meses el primer lugar en la lista de políticos mejor valorados en el barómetro del CIS, por delante del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Esa popularidad hace que muchos especulen con la posible candidatura de Díaz a la presidencia del Ejecutivo, pero ella no quiso confirmarlo ni desmentirlo en su entrevista en Salvados. "No. No soy un proyecto político. ¿Esto quiere decir que he tomado la decisión? No, no la he tomado y soy franca".

La ministra afirmó que "la ciudadanía quiere políticos y políticas que se entiendan, que escuchen, que trabajen por el bien común, que, teniendo diferencias, se sumen. El no por el no yo creo que lo penalizan".

Pese a la insistencia del presentador por saber si quiere o no ser la primera presidenta de la democracia española, la vicepresidenta continuó sin mojarse. "No he tomado todavía la decisión de lanzarme a un proyecto político. Yo soy una mujer bastante humilde, nunca he creído en el sorpaso. Es verdad que soy una mujer que no me quedo en las esquinas, no me gustan las esquinas".

Gonzo destacó entonces el protagonismo inusitado que ha tenido Yolanda Díaz en muchas ocasiones, como cuando visitó al Papa o cuando se reunió con uno de los economistas referentes de la izquierda, Thomas Piketty. "¿Eso no es la carta de presentación de una candidata?", preguntó el periodista. "No, eso es ser vicepresidenta del Gobierno de España. Hago tantas cosas que no sabéis... Soy vicepresidenta del Gobierno de España y debo de hacer estas cosas", zanjó ella.

