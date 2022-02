La espina clavada de Víctor Sandoval con Eurovisión: quiere representar a España “desde 1989”

Víctor Sandoval es un hombre polifacético. Es periodista, presentador de televisión, colaborador de programas de corazón, ocasional concursante de realities como Supervivientes, Sálvame Okupa y Gran Hermano VIP. Es actor, de los que se han formado en la prestigiosa escuela de Cristina Rota, como Penélope Cruz, y hasta fue humorista de la última etapa del Un, dos, tres, a leer esta vez, donde Chicho Ibáñez Serrador le permitió exprimir su vis más cómica. Y como él es tan 360, que diría Paquita Salas, también es cantante.

Antes de sus ¿éxitos? ‘Sandovalízate’ y ‘Nachopolízate’. Víctor Sandoval sacó un single al mercado llamado ‘Frío Control’, allá por 1993. Un tema (del que el disco traía tres versiones) compuesto por Nacho Canut, de Fangoria, junto a su hermano Mauro Canut y el propio Sandoval. En 2001, ya convertido en un profesional de la televisión, colabora con la cantante Tamara (ahora conocida como Yurena) en su álbum debut, y juntos cantan el tema ‘Hablando por hablar’, una oda para superar el odio y la envidia de los demás.

A pesar de que su carrera musical es discreta, Víctor tiene un sueño: ir a Eurovisión. Un festival que ama desde tiempos inmemoriales, y que para él es una influencia en su carrera. En el año 2015, cuando presentó el tema ‘Sandovalízate’ en Sálvame Deluxe, apuntó que quería “una canción eurovisiva, quería ser yo cien por cien”. Desconocemos qué Festival ve Víctor, pero cualquier parecido entre la canción dedicada a su exmarido Nacho Polo y Eurovisión es una mera casualidad.

Por esa misma referencia eurovisiva, Jorge Javier Vázquez le dijo que él tenía que ir a Eurovisión. “A mí me encantaría”, reconoció entonces Víctor. “Llevo intentándolo desde el 89”, explicaba, como si cada año Televisión Española recibiese varias maquetas con sus canciones. “Yo me presenté con ‘Todo tan vulgar’, hasta Beatriz Cortázar escribió sobre esa canción. Me ganaron las Azúcar Moreno”, dijo entonces, y cantó un trozo de la canción. Una canción que publicó en 1990, el año que Azúcar Moreno fue a Eurovisión con Bandido, y que formaba parte de un recopilatorio de muchos artistas llamado ‘Los discos de la perra’.

¿Estuvo cerca Víctor Sandoval de representar a España en 1990 en Zagreb? Es difícil encontrar pruebas sólidas, pero de lo que no hay duda es la principal competencia de Azúcar Moreno en aquella elección interna no era Víctor Sandoval, sino el grupo Locomía. “Sí, en TVE tuvieron que elegir entre Locomía y nosotras”, dijo Toñi Salazar a Vanity Fair en una entrevista en 2015. “El Presidente de Sony, Manolo Díaz, luchó hasta el final para que fuéramos las candidatas con ‘Bandido’”, añadían. Se ve que España ni Europa estaban listas para ‘sandovalizarse’.

Víctor es un eurofan de la vieja escuela, de los que añora los festivales con orquesta, o al menos eso parece. El pasado lunes en Sálvame hizo gala de su habitual histrionismo para cargar contra Tanxugueiras, el grupo gallego que era la apuesta favorita del público para representar a España en el Benidorm Fest. Mientras el programa debatía la victoria de Chanel Terrero, Víctor dijo que “lo que no podemos hacer es lo que desvirtuó el Festival de Eurovisión a partir del año 2000, y es llevar ritmos celtas, como si esto fuese la OTI”. Un Festival, el de la OTI, que hace ya 20 años que no existe, por cierto, y por el que pasaron artistas de ritmos tan celtas como María Ostiz, Marisol, Francisco, Caco Senante, Ana Reverte, Vicky Larraz, Álex y Christina, José Manuel Soto, Cecilia, Camilo Sesto o Dyango.

Por si este ataque tan gratuito al grupo gallego, el único que tenía influencias celtas en su música en el Benidorm Fest, Víctor se atrevió a cantar en un gallego inventado. “A chiguri guri gu, no, cariño. Las jotas para Jesús Manuel”, espetaba, en referencia a su compañero Jesús Manuel Ruiz, quien muchas veces ha bailado jotas en Sálvame.

Al menos nos queda la esperanza de que Víctor está muy contento con la ganadora, Chanel y el tema ‘Slow Mo’. “Vamos a ganar este año, seguro”, decía ilusionado. Si para él “a chiguri guri gu” es una jota con raíces celtas, ‘Slow Mo’ es un tema “muy hebreo”, que le evoca a artistas como Ofra Haza, de 1983, a la canción ‘A-Ba-Ni-Bi’ de Izhar Cohen, y a “esas coreografías de los israelitas, que arrasaban en Eurovisión. Es lo mismo, es esa fuerza, yo no lo veo tan Miami, sino muy hebreo”. Siempre hebrea, nunca de Miami, que podía cantarse sobre la canción de Chanel.

Sería un detalle que Televisión Española el año que viene invitase de forma directa a Víctor Sandoval a Benidorm. Él, que sabe tanto de Eurovisión, de coreografías israelitas, de jotas celtas y del Festival de la OTI. Sería un buen miembro del jurado, con su criterio a chiguri guri gu como argumento. Pero casi mejor que lo haga como cantante. Seguro que él no desvirtuaría ni Benidorm ni Eurovisión como sí hacen las Tanxugueiras. Además, que el pobre lo lleva intentando desde 1989. Ya le tocaría.

