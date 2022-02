Rigoberto Borboni, la brillante parodia del Benidorm Fest en 'Polònia' que ya se ha vuelto viral

Polònia, el famoso programa de sketches de TV3, ha dedicado su última parodia al Benidorm Fest. El certamen de RTVE ha acaparado la actualidad más allá de lo eurovisivo por la polémica del voto del jurado, un revuelo que el formato de la televisión catalana ha aprovechado para convertir a Rigoberta Bandini en Rigoberto Borboni, alter ego del rey Felipe VI que canta 'Ay papá'.

El vídeo, que acumula medio millón de visualizaciones en sus primeras 24 horas en Twitter, imita la actuación de la artista catalana en el festival alicantino, sustituyendo la letra del himno feminista de Bandini por un mensaje del monarca español a su padre, Juan Carlos de Borbón.

La escena comienza con Alaska (Judit Martín) presentando la candidatura. "Bienvenidos a un festival con un sistema de votación tan dudoso que, a su lado, mi peluca parece de verdad", dice la presentadora. "Los siguientes participantes llevan representando a España durante muchos años y les gustaría seguir haciéndolo durante muchos años más. Un fuerte aplauso para Rigoberto Borboni", añade.

Sobre el escenario aparece entonces Felipe VI (Pep Plaza), con gafas de sol y cubierto por un velo con los colores de la bandera de España. "Tú que te has ido huyendo de la Fiscalía, hazme un favor, no me compliques más la vida. Ahí estás bien", entona al comienzo del número.

En ese momento se van uniendo a la escena las falsas Letizia, Sofía de Grecia y Leonor. "A ti que tienes siempre un AVE a la Meca y te has llevado comisión por tantas guerras, escúchame. Papá, papá, papá... no vuelvas por acá. Vas con la chorra fuera al puro estilo Pornohub", prosigue la letra.

La peculiar familia real le recuerda a Juan Carlos "que ya hay bastante con el pollo de Cristina", refiriéndose a la separación de la hermana de Felipe VI y su marido, Iñaki Urdangarin. "Solo nos faltan tus deslices con Corinna. Ahí estás bien. Papá, papá, papá... ¡La cosa está muy mal!", añade este peculiar grupo.

La famosa teta gigante de la escenografía de Rigoberta en Benidorm se sustituye en este caso por un escroto de dimensiones similares. "No sé por qué son tan enormes tus pelotas. Sin ellas no habría que mentir como idiotas. ¡Lo sabes bien! ¡Que fuiste rey!¡Papá, Papá, papá!", termina esta canción que se ha vuelto viral en tiempo récord.

"Maravilloso, me atrevo a decir que seguro que ganan sin necesidad de pasar por el voto popular. Vamos, como siempre", sentencia Alaska tras la actuación de Rigoberto Borboni.

