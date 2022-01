¿Qué pasa con la canción de Sara Deop para el Benidorm Fest? Hablamos con su equipo

Sara Deop participará en el Benidorm Fest con el tema 'Make you say'.

Sara Deop está siendo la protagonista de uno de los primeros eurodramas de la carrera de España hacia Eurovisión 2022. La artista es la única participante del Benidorm Fest que todavía no ha publicado en plataformas su canción y, pese a que había anunciado el lanzamiento para este 3 de enero, Make you say sigue sin estar disponible más allá de la pista publicada por RTVE y los vídeos que la recogen en YouTube.

Tanto la cantante como su equipo han dado la callada por respuesta, borrando todo rastro de la promoción del lanzamiento y despertando de nuevo los peores temores de los seguidores del Benidorm Fest, que llevan semanas clamando para que la canción se lance en plataformas igual que ya lo han hecho las otras 13.

Para tratar de resolver este enigma y conocer qué está pasando con la candidatura de Sara Deop en el Benidorm Fest, BLUPER se ha puesto en contacto con su oficina de management.

Desde el equipo de la artista se limitan a decir que "en nada habrá noticias". Además, ante el aluvión de rumores de todo tipo que se ha producido estos días, se aclara a este medio que "no hay peligro en todo lo relacionado con Sara, su single y su carrera profesional".

Aunque no se explican los motivos por los que Make you say no ha visto la luz en la fecha anunciada, parece que la artista mantiene su agenda y su participación en el Benidorm Fest no está en la cuerda floja, aunque sin duda parte con una clara desventaja con respecto a sus compañeros, cuyas canciones llevan un mes sonando en todas las plataformas.

Este lunes, Sara compartía en sus stories de Instagram lo que parece la portada del single, pero sin pronunciarse sobre el retraso del lanzamiento ni dar una nueva fecha que apacigüe el nerviosismo de sus seguidores.

Además, la artista ha vuelto a dar señales de vida este martes con un misterioso tuit: una serie numérica que los internautas no han tardado en descifrar. El mensaje pone "próximamente" en código ASCII (Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información, según sus siglas en inglés).

80 114 111 120 105 109 97 109 101 110 116 101 — SARA DEOP (@SaraaDeop) January 4, 2022

De momento, habrá que esperar para tener más noticias, aunque lo que parece claro es que en menos de un mes se podrá disfrutar de Make you say sobre el escenario del Benidorm Fest en el Palau municipal L'Illa de la ciudad valenciana.

