Tanxugueiras: "Estamos contentas por el tuit de Feijóo, pero las cosas se demuestran andando"

Aida Tarrío y las hermanas Olaia y Sabela Maneiro conforman Tanxugueiras, el trío de 'pandeireteiras' que está causando furor en el colectivo eurofán. Las gallegas participarán en el Benidorm Fest y, por tanto, son candidatas a representar a España en Eurovisión 2022 con Terra, un tema que combina la música tradicional gallega con sonidos modernos y toques épicos.

A un mes de pisar el escenario de Benidorm, las tres jóvenes han logrado convertirse en un icono musical y difundir la lengua y la cultura gallegas, aunque también son un referente para personas de otras regiones de España con idioma propio.

El pasado 23 de diciembre, RTVE presentaba oficialmente las 14 candidaturas del certamen en una rueda de prensa a la que acudió BLUPER. Aida y Sabela atendieron a los medios para contar cómo están viviendo este proceso previo a su participación en la esperada preselección.

Sabela Maneiro y Aida Tarrío en la presentación del Benidorm Fest. Gtres

¿Cómo está siendo la experiencia previa al Benidorm Fest?

Sabela: Estamos muy contentas y supersorprendidas de toda la gente que nos está apoyando, que es muchísima. Solamente tenemos palabras de agradecimiento.

Aida: No sólo por nosotras a nivel grupal, también para la cultura y la lengua gallega, así como para todas las culturas y lenguas del Estado.

S: Intentamos normalizar cosas que ya tenían que estar normalizadas, pero como no lo están, a ver si lo vamos cambiando. Tenemos a los gallegos volcados, da igual de qué partido sean. Conseguir eso es muy importante.

A: Nos llegan mensajes de mucha gente que no es gallega, nos dicen que aunque sea música tradicional de Galicia se sienten representadas, eso es lo mejor que nos pueden decir porque creemos que podemos representar a todo el país con nuestra música.

¿Os ha sorprendido ver que os apoya tanta gente fuera de Galicia?

S: Estamos descolocadas de que la gente esté tan volcada. Imaginábamos que lo iba a estar la gente de Galicia, de Asturias, Cataluña y de las comunidades con idioma propio, pero es que nos apoya gente de todos los sitios. No sé por qué, pero 'Terra' es una canción que une, estamos contentísimas porque para desunir ya tenemos muchas cosas que están pasando.

¿Notábais el apoyo eurofan antes de presentaros al Benidorm Fest?

A: Leíamos algún comentario en YouTube o Instagram, pero no sabíamos que iba a llegar a esto. La verdad es que fue una alegría ver que los eurofans, que son de todas partes, nos eligieran entre todos los artistas de una encuesta tan grande [la Elección Interna 2022 de Eurovision-Spain.com] para que seamos nosotras quienes vayamos a Eurovisión. Sin toda esa gente no estaríamos aquí.

¿Eso os animó a dar el paso de participar en el Benidorm Fest?

S: Creo que fue una cadena, sí. Nos animamos a participar porque creíamos que teníamos una responsabilidad con todas esas personas que querían que estuviéramos ahí, también con nuestro pueblo y con las lenguas cooficiales. Estamos supercontentas, pero en menudo follón nos han metido, a ver cómo salimos de esta (risas).

¿Cómo vais a salir de esta?

A: Antes de presentar 'Terra' la gente nos preguntaba si íbamos a cantar en gallego, si llevaríamos panderetas... Y siempre decimos que si a la gente le gusta 'Figa' o 'Midas' es porque le gustamos las Tanxugueiras. Vamos a ser como llevamos siendo todos estos años, estamos trabajando para tener una puesta en escena y un 'Terra' en directo como se merece. Además, en el directo es donde más cómodas nos sentimos y tenemos muchas ganas de cantarla y de enseñar lo que estamos preparando.

¿Cómo de avanzada está esa propuesta escénica? ¿Va a haber fuego?

S: No va a haber fuego, puede ser un poco peligroso. Yo solo voy a decir una cosa: la canción habla de unión, al tema del fuego hay que darle una vuelta.

¿Por qué parece tan fácil apoyar el gallego en Eurovisión y tan difícil en la política y en la sociedad?

S: Esa es una pregunta que también nos hacemos nosotras. Creo que cuando algo es valorado fuera es cuando se empieza a valorar dentro. Es como un artista que se va de España y de repente llena auditorios fuera y empieza a ser valorado aquí. Supongo que este es un primer paso y nosotras esperamos poner nuestro granito de arena para que empecemos a dejar de hacer el gilipollas.

El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, os dedicó un tuit cuando se anunció vuestro nombre para el Benidorm Fest. ¿Cómo reaccionasteis?

S: Reaccionamos pensando que todo puede ser (risas). Estamos contentas de ese tuit, pero creemos que las cosas se demuestran andando, así que le tendemos la mano para que demuestre ese apoyo, con todo nuestro cariño.

A: Nosotras ponemos el gallego encima de los escenarios, pero estaría muy bien ponerlo en la educación, en la cultura y en todos los lugares donde tiene cabida.

Si vais a Turín y ganáis. ¿Dónde celebraríais Eurovisión 2023?

A: Uy, es que ellas son de un sitio y yo soy de otro.

S: Pero en Riberia no, que 'non collen' (no caben).

A: Pues anda que 'na tua aldea si' (en tu pueblo sí).

S: En Santiago tenemos una Ciudad de la Cultura que se hizo para nada. Estaría bien ocupar eso y darle uso a ese presupuesto de la leche.

¿Habéis hecho alguna promesa si ganáis el Benidorm Fest?

S: No, porque cuando hacemos eso ocurre y si decimos que nos rapamos, nos tendríamos que rapar.

A: Pensaremos algo. Si ganamos, invitamos a una ronda de chupitos a todos nuestros compañeros.

S: Aida Tarrío al aparato. Olaya y Sabela se desvinculan totalmente.

Sigue los temas que te interesan