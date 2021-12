‘La isla de las tentaciones’ sorprende con el primer beso entre dos de las chicas emparejadas

Una de las novedades de esta temporada de La isla de las tentaciones es que las parejas tienen la ocasión de verse y saldar algunas cuentas, eso sí, a través de un cristal. Los chicos decidieron que tal privilegio lo pudiese disfrutar el modelo Alejandro Nieto, quien ha sufrido mucho por su relación con Tania, a pesar de que él se lo ha pasado muy bien con las solteras.

En el encuentro entre ambos, que generó muchos memes en las redes sociales, Tania le dijo a su chico que estaba hablando más de la cuenta y que debería medir sus palabras. Él, sin embargo, le pidió que no se acercase tanto a Stiven y que no se quitase el anillo de compromiso.

El encuentro no sirvió de mucho. Alejandro aseguraba haber visto amor en los ojos de Tania, haciendo caso omiso a las peticiones de la joven. Ella, de hecho, contó a las demás chicas que no estaba satisfecha con el encuentro, precisamente porque él no se había esforzado en prestar atención a sus reclamos, dirigidos a sus constantes comentarios denigrantes y posesivos.

Más tarde, en la hoguera de los chicos, Alejandro vio unas imágenes en las que se hacían realidad sus peores premoniciones de unos capítulos atrás. Y es que vio cómo su chica, Tania, se besaba en un juego con Zoe, la novia de Josué. Zoe fue más allá, y en una imagen de confesionario reconoció que le encantaría hacer un trío con Tania porque está convencida de que juntas se divertirían mucho. Más tarde ambas volvieron a besarse, sin la excusa del juego de por medio.

Este momento sorprendió mucho a Alejandro Nieto, el novio de Tania. “Tania le ha comido la boca a Zoe, está lanzadísima y la mira con deseo”, dijo Alejandro con preocupación. Josué, el novio de Zoe, le quitó hierro al asunto y explicó que “Zoe se da besos así con mis amigas”.

Hay que recordar que Zoe es una chica abiertamente bisexual, tal como recordó Sandra Barneda, y eso es algo que perturbaba mucho a Alejandro Nieto. El día que Josué comentó este hecho Alejandro aseguró que le había dejado muy mal saber la orientación sexual de Zoe, y además dudó de que a su pareja Tania le gustaran las mujeres pues ya tuvo una en su Erasmus y no le había gustado.

