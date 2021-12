El comentario machista de Lucía Pariente a Cristina Porta en 'Secret Story': "Ya tocaste la zambomba"

Lucía Pariente ha protagonizado un polémico discurso este martes durante la gala de Secret Story: Cuenta atrás. La madre de Alba Carrillo y exconcursante del reality ha sido la encargada de pronunciar el 'contraalegato' para pedir la expulsión de Cristina Porta, pero sus formas han sido más que cuestionables.

"Quiero desenmascararte cara a la gente que te quiere votar. Llevas mintiéndonos todo este tiempo, has estado diciendo que no insultas a nadie, creo que no debes de ser tan lista, aunque me posiciono contigo por ser lista, pero no viene de la mano de ser inteligente", ha espetado Pariente.

Pero la parte más controvertida de su alegato ha llegado al hablar de la relación entre Cristina y Luca. "Nos has mentido con tus besos del otro día, con tu desnudo por haberte salvado... Si tú ya tocaste la zambomba antes del 21 de octubre, si ya has tocado piel, ¿para qué vienes vendiendo besos?".

"Por otro lado, preciosa, has estado diciendo que tú no insultas a nadie, estamos a martes y ya me has brindado tres preciosos insultos, entre ellos 'oscura'", ha proseguido Lucía ante una Cristina Porta enmudecida.

Tras el alegato, la aludida ha respondido desde Guadalix: "Me parece ridículo y me da vergüenza escuchar lo que dice esta señora. Respecto a mí, me hace un favor. Ya todo el mundo sabe quién es Lucía Pariente, no me afecta para nada", ha aseverado la concursante, provocando un aplauso en plató.

Después de este tenso momento, Carlos Sobera se ha visto obligado a intervenir para llamar la atención a Lucía por el tono de su alegato. "Una cosa que no quiero que se pase por alto porque nos quedan tres alegatos todavía: vamos a intentar no pasar la barrera ni de la falta de educación ni del mal gusto. Lo digo por lo de la zambomba, Lucía".

Ante la insistencia de la exconcursante en su argumento, el presentador ha reiterado su mensaje: "Insisto, por favor, vamos a no pasar barreras que al final entramos en el mal gusto, en comentarios machistas y en historias de estas que no vienen bien absolutamente a nadie"

