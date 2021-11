Isabel Torres recibe el premio Ondas en 'Sábado Deluxe': "Este caballo me va a sacar de esto"

La noche del 20 de noviembre del 2021 ya forma parte de la historia de Sábado Deluxe. La entrevista a Isabel Torres es, sin lugar a dudas, uno de los momentos más emocionantes que se recuerdan en el espacio del corazón. La actriz ha acudió al plató de Mediaset tan solo unos días después de comunicar que los médicos le auguran dos meses de vida a consecuencia del cáncer que padece. Un testimonio conmovedor con el que dejó perplejos a los colaboradores más fieros de la televisión.

Con dificultades para caminar, pero bella y serena. Así es cómo la canaria se presentó ante la audiencia del Deluxe en una entrevista que no ha dejado a nadie indiferente. Isabel Torres relató cómo se siente en estos difíciles momentos y de qué manera está asimilando el fatal pronóstico con el que cuenta, un relato desgarrador de una mujer que ha alcanzado el éxito profesional en un momento en el que la salud no la ha acompañado.

Isabel Torres durante su entrevista en 'Sábado Deluxe'.

Consciente de su pronóstico pesimista, la canaria relató la manera en la que se enfrenta a esta dolorosa situación. "Se mira a la muerte de frente… y te asusta. He hecho todo lo posible por salvar mi vida. Voy a estar preparada para marcharme tranquilamente. Me estoy despidiendo de mis amigos, de mi familia y de mi expareja. Estoy haciendo locuras que no imaginé", dijo Isabel Torres, que confesó en repetidas ocasiones sentirse muy agradecida de poder conceder esta entrevista a Sábado Deluxe. "Estar aquí es un regalo porque soy seguidora del mejor programa de televisión. Me he tenido que arreglar con ayuda de mi estilista y peluquero porque, no es que me haya dejado ir, es que estaba muy desmejorada", confesó la actriz a la presentadora María Patiño.

El azar del destino ha querido que el triunfo profesional de Isabel, que ha conseguido hacerse tremendamente popular tras interpretar a Cristina 'La Veneno' en la exitosa serie de los Javis, llegue acompañado de una cruel enfermedad que la sorprendió en pleno rodaje. Una complicada situación que ha apartado a la actriz de las mieles generadas por la producción de Atresmedia. "Fue un palo terrible, no me lo esperaba. La entrada de la enfermedad en mi vida fue un jarro de agua fría, es algo que no te puedes ni imaginar. Pensé estoy rodando la serie de mi vida, aunque sea lo último que haga lo voy a hacer bien. Aunque me digan 'en memoria de Isabel Torres' lo voy a hacer. Tenía la opción de llorar en un sillón o decir levántate y haz lo que tienes que hacer", ha contado la gran protagonista de la noche, que no contaba con una sorpresa muy especial que el programa de La Fábrica de la Tele le tenía preparada .

Este miércoles se celebraba en Barcelona la gala de los Premios Ondas, que en esta edición entregaba los galardones de este año y del pasado, ya que en 2020 no pudo realizarse dicha ceremonia a consecuencia de la pandemia. Isabel Torres junto a sus dos compañeras de reparto, Daniela Santiago y Jedet, fueron premiadas con el reconocimiento de mejor actriz femenina. Todo un triunfo para estas tres mujeres con el que se les reconocía su capacidad para ponerse en la piel del citado personaje en tres etapas distintas de su vida. A consecuencia de su estado de salud, Isabel no pudo asistir a dicho evento, por lo que la producción de Sábado Deluxe gestionó la posibilidad de que la artista recibiera el galardón en su plató.

GRACIAS Isabel por tu fuerza, por tu valentía y por hacernos participes de este momento tan especial y tan merecido para ti. ¡A tus pies! ❤️❤️❤️❤️❤️ #IsabelTorresDeluxe 📺 https://t.co/nz4RQWn7SD pic.twitter.com/GM3xRcyyKM — Deluxe (@DeluxeSabado) November 21, 2021

El director general de los Premios Ondas, Jaume Serra, apareció de manera telemática en el plató para felicitar a la premiada y reconocer su labor en la serie Veneno. Un momento tan especial como inaudito, dado que jamás se había hecho entrega de este premio en un plató que no fuera el recinto donde se celebraba la ceremonia oficial.

Visiblemente emocionada y de la mano de María Patiño, la canaria recibió el trofeo y el diploma que la acredita como merecedora de dicho reconocimiento entre los aplausos del público. Un momento inverosímil que ya queda para la historia de la televisión. "Este caballo me va a sacar de esto", dijo Isabel Torres con voz entrecortada. Una actitud, la de guardar esperanzas de sobrevivir a su enfermedad, que la actriz manifestó durante toda su entrevista pese a los malos pronósticos recibidos en los últimos días. Y es que Isabel Torres se ha convertido, además de en un referente para la comunidad transexual, en un ejemplo de superación para todos.

