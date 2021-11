Agoney gana la tercera gala de 'Tu cara me suena' en un programa no exento de polémica

Noche muy especial la de Agoney. El cantante canario se alzó con la victoria en la tercera gala de Tu cara me suena 9, un éxito que consiguió poniéndose en la piel del artista Lumahl e interpretando su gran éxito, 'Neverending Story', banda sonora de la mítica película 'La historia interminable'. El joven apareció en el escenario caracterizado al detalle tal y cómo lucía la estrella británica en el año 1984, fecha en la que su tema copó las listas de éxito de todo el mundo, una precisión a la que acompañó de una perfecta ejecución del tema.

Agoney tuvo la oportunidad de demostrar su calidad y versatilidad vocal interpretando esta mítica canción, una actuación con la que logró ganarse el favor del público y del jurado. Tras ser erigido como ganador de la noche, el triunfito decidió dedicar el dinero del premio, 3.000 euros, a la Asociación Española contra el cáncer (AECC). Una problemática que conoce de cerca y con la que Agoney está especialmente comprometido. "Es una enfermedad que me acompañó mucho tiempo en mi vida y ojalá algún día consigamos erradicarla y que se investigue muchísimo", dijo el cantante visiblemente emocionado cuando anunció el destinatario de su premio.

Pero no todo fue cordialidad en el plató de Tu cara me suena este viernes. El público quedó perplejo tras conocer las puntuaciones que el jurado otorgaba a Nia, que realizó una magistral interpretación de la canción 'Mi niña lola' en la voz de Buika. La última ganadora de Operación Triunfo se puso en la piel de la artista mallorquina regalando uno de los momentos más especiales de la noche, pese a que al parecer este pasó desapercibido a ojos del jurado.

Ángel Llàcer y Lolita otorgaron a la joven un cuatro, el mínimo de puntuación, mientras que Latre y Chenoa la calificaron con un seis. Puntuaciones mediocres con las que el público asistente no estuvo de acuerdo a juzgar por los gritos de '¡Tongo!' que provenían de las gradas. Una manera de valorar para muchos incomprensible que los miembros del jurado intentaron justificar. "Entiendo perfectamente su reacción. Tienen razón. Pero a Nia le dije, o te pongo un 12 o te pongo un 4", dijo el catalán. Por su parte, la hija de la faraona añadió: "Evidentemente vas a tener siempre buenas notas, pero la mía hoy es para recordarte que estás en un programa de imitar. Te he visto cantando maravillosamente bien, pero te he visto a ti todo el rato". Justificaciones que no convencieron tampoco a los espectadores que mostraron también su diconformidad a través de las redes sociales.

La tabla final quedó de la siguiente forma: Agoney (64 puntos), María Peláe (63), Nia (60), Rasel (57), Eva Soriano (46), Lydia Bosch (44), Loles León (39), Los Morancos (31) y David Fernández (28). Una puntuación con la que los concursantes ya empiezan a tomar posiciones en la calificación de la tabla final.

