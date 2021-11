Quién es Hugo Cobo, el cantante conocido por ‘OT’ que va de invitado a ‘Tu cara me suena’

El programa Tu cara me suena suele tirar de vez en cuando de artistas surgidos gracias al programa Operación Triunfo para su casting de concursantes, así como para sus invitados; no obstante, ambos programas están producidos por la misma empresa, Gestmusic, así que resulta algo de lo más natural.

En la tercera gala de esta temporada, que se emite en abierto este viernes (si bien está disponible desde el pasado sábado en ATRESPlayer Premium), Tu cara me suena abre las puertas de su clonador a Hugo Cobo, cantante natural de Córdoba y al que la audiencia conoció gracias a la última edición de Operación Triunfo, la que ganó precisamente Nía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hugo Cobo (@hugocoboc)

Nacido en el año 1999, comenzó en la música con 13 años, haciendo versiones de algunos de sus artistas favoritos. Antes de entrar en Operación Triunfo había dado un año de clases de canto, aunque profesionalmente trabajaba en una empresa de gestión de residuos.

En 2020 tuvo la suerte de ser uno de los elegidos para concursar en OT, en la edición que tuvo que ser interrumpida como consecuencia de la pandemia. Demostró una gran versatilidad para cantar temas tanto pop como con raíces flamenca. Tu Calorro de Estopa, Vas a quedarte de Aitana, Se acabó de El canto del loco, Heroes Måns Zelmerlöw o La leyenda del tiempo de Camarón de la Isla son algunas de las canciones que interpretó. Llegó a la final y quedó como quinto clasificado. Dentro de la academia Hugo tuvo una relación con su compañera Eva Barreiro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hugo Cobo (@hugocoboc)

En 2020 puso su voz a la campaña Europea contra el Bullying promovida por RTVE. “Pues para mí fue de un día para otro, que me contactaron y me dijeron si quería ser imagen de esta campaña. Y me parecía perfecto, el tema me gustaba, y además era para una buena causa. Para mí grabar, y hacer la coreo con los niños, fue muy bonito”, dijo a BLUPER sobre este proyecto.

Fuera de Operación Triunfo Hugo comenzó su carrera en solitario, lanzando una serie de sencillos como Sirena, Soy yo, Sin lactosa, No fue, Hoy o Jarana. Su primer EP tuvo de nombre Doleré.

Entre las influencias más directas de Hugo se encuentran grupos como Imagine Dragons y The Weeknd. Sin embargo, para su primera incursión en Tu cara me suena, el cordobés se ha decantado por imitar a Ed Sheeran.

