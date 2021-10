Quién es Esmeralda Moya, la actriz de ‘Los protegidos’ invitada a ‘Pasapalabra’ desde esta tarde

Noticias relacionadas Antena 3 gana septiembre a Telecinco con rotundidad tras consolidar su modelo de televisión

Un rostro muy popular de la televisión, en especial del universo de las series, se cuela a partir de esta tarde en nuestras casas. Y es que el concurso Pasapalabra, que presenta Roberto Leal, da la bienvenida a cuatro nuevas celebridades invitadas, entre los que se encuentra la actriz Esmeralda Moya, conocida por su trabajo en ficciones como Los protegidos y Víctor Ros.

Esmeralda ayudará a los concursantes a acumular la mayor cantidad de segundos posibles, poniendo para ello a prueba su cultura general y su rapidez mental. Junto a ella estarán la también actriz Laura Sánchez, el presentador José Yélamo y el cantante David DeMaría.

Esmeralda Moya nace en Madrid en 1985. Su debut como actriz fue en la serie Círculo Rojo, en Antena 3 y junto a importantes figuras de la interpretación como Carmen Maura o María Adánez. Desde entonces enlazó proyectos televisivos de manera continuada.

En televisión ha participado en 90-60-90, diario secreto de una adolescente, Los protegidos, Tita Cervera, la baronesa, Tierra de Lobos, Víctor Ros,La Verdady 45 revoluciones. En la gran pantalla ha figurado en títulos como Mentiras y gordas, Sólo Química y Sin Novedad.

Además, hay que destacar que Pasapalabra no es el primer concurso de cultura general en el que participará Esmeralda Moya: ya concursó en El Cazador, en una de las ediciones con famosos de las que ha emitido Televisión Española.

Además de actriz, Esmeralda Moya se lanzó el año pasado al mundo del diseño, en concreto, al de sombreros, bajo el nombre de Emerald Hats. “A la hora de diseñar los modelos de sombrero me inspiro en cosas que me gustan como flores, personas importantes que han marcado mi vida, colores especiales y dulces, además, me imagino a una mujer súper divertida y que sigue las tendencias a la hora de vestir”, decía sobre esta faceta a JALEOS.

