Mariló Montero relata el “acoso laboral” que vivió durante su etapa en ‘La mañana de La 1’

Una de las entrevistas estrella de Sábado Deluxe esta semana era la presentadora Mariló Montero. La periodista, que ahora es colaboradora de Espejo Público, recordó su etapa en La mañana de La 1, en Televisión Española, y no guarda precisamente buenos recuerdos. Y es que, según su testimonio, vivió “acoso laboral” por parte de Elena Sánchez Pérez, pues le gritaba de forma constante y tenía ciertas actitudes que no debía tolerar.

“Hay muchísimos casos de malos tratos en el trabajo y protocolos de actuación por parte de la administración pública”, dijo Montero en el Deluxe, invitando también a denunciar a quien tenga situaciones de acoso en su entorno laboral.

Mariló Montero explicó también que buscó formas de intentar que aquellas malas experiencias no hiciesen mella, pero como no lo lograba, optaba por quitarse el pinganillo, o por irse cuando no lograba que su interlocutor no hablase a gritos.

“Siempre hay alguien que grita, y eso es intolerable. Porque mina la moral. Hay veces que digo ¿qué tengo en la cara para que me griten a mí? Lo que se aprende de aquello es que no me interesaba seguir en ese ambiente, hice las denuncias pertinentes, a dirección, recursos humanos, el equipo, al sindicato, aquello no cesaba y decidí irme”, afirmó.

En general fue dura con el equipo del programa, y dijo que con la directora de La 1 no guarda relación. “Tienen que aprender a dirigir. Los problemas los tienen las personas que pierden el equilibrio. Fue duro”, sentencia

En aquellos años, Mariló Montero recibió numerosas críticas en las redes sociales, bien fuese por sus pequeños lapsus o bien por la forma de manifestar su ideología. “Durante mucho tiempo me hicieron sentir la tonta de España”, lamentó.

Hay que recordar que la comunicadora estuvo al frente de La hora de La 1 entre 2009 y 2016. Generó momentos muy virales (y criticados) cuando preguntó que quién era el tal “Q.E.P.D.” que firmaba una carta de la familia de la pequeña Asunta Basterra, de la que también dijo en otra ocasión que “si acababa de ser asesinada, todavía estaría blandita”.

También cuando preguntó “¿Qué hay dentro del coche fúnebre?” que trasladaba el cuerpo de Sara Montiel, o cuando afirmó que el aroma de limón podría prevenir el cáncer. Los animalistas alzaron la voz en su contra cuando defendió El Toro de la Vega diciendo que nadie había agredido al animal, y que los asesinos no deberían donar sus órganos porque “no está científicamente comprobado, pero nunca se sabe si esa alma está también trasplantada en ese órgano”.

