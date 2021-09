Mediaset tendrá que pagar 300.000 euros a Nico Abad por despedirlo de forma improcedente

En Mediaset España no ganan para disgustos. El mismo día que conocíamos que la Justicia había condenado a la productora de Sálvame a pagar 82.000 euros a Antonio David Flores por despido improcedente, también sabemos que el grupo de comunicación también ha sido condenado por el despido del periodista Nico Abad.

Según publica el diario Vozpópuli, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón a Abad tras ser despedido del grupo acusado de no cumplir con los términos de exclusividad de su contrato.

El presentador tenía firmados varios contratos con Mediaset España y algunas de sus filiales “para realizar funciones de presentador, comentarista, conductor, colaborador y en general preste servicios relacionados con dichas actividades”, entre ellas la presentación de Deportes Cuatro.

Esos contratos incluían cláusulas de exclusividad y la necesidad de contar con el permiso de Mediaset para realizar determinadas acciones comerciales como intervenir en campañas publicitarias de Volkswagen, Ford o la película El Plan.

Según la sentencia, "los comportamientos sancionados no fueron ocultos, sino que por el contrario, de su propia naturaleza y finalidad se infiere su publicidad ya que se trata precisamente de difundir contenidos de la manera más amplia posible mediante actos públicos. Además, las demandadas operan en el sector, por lo que razonablemente no pueden alegar desconocimiento".

Tal y como informa el citado medio, la sentencia es firme dado que el grupo dirigido por Paolo Vasile no ha presentado ningún recurso en el plazo estipulado. De hecho, ya ha depositado a través de su filial Supersport la indemnización acordada para su ejecución por el juzgado de primera instancia.

Abad ha sido uno de los rostros más reconocidos de Deportes Cuatro. Presentador de programas como Maracaná Alemania o Zona Cuatro, el periodista saltó a Telecinco tras la fusión de ambas cadenas para hacerse cargo de la retransmisión de MotoGP en 2013. Una experiencia de la que habló hace unos meses.

"(El director general de Contenidos de Mediaset España, Manuel Villanueva) me metió en su despacho y le dije: 'Manuel, no tengo ni idea de motos. Pero ni puta idea'. Y me contestó: 'No te preocupes, porque de lo que no se sabe se aprende'", contó.

