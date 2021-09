'Love is in the air' se convierte en la serie más tuiteada de la historia, por delante de 'Juego de Tronos'

Love is in the air se ha convertido en historia de la televisión de Turquía, y no solo eso: del mundo. Este miércoles se emitía el último capítulo de esta ficción (que comenzó a emitirse en España a través de Telecinco y luego pasó a Divinity), y las redes sociales echaban fuego.

Tanto, que se ha convertido en el episodio más tuiteado de la historia, a través del hashtag, #sonkezsençalkapımı, que vendría a ser algo como #LoveIsInTheAairPorÚltimaVez. Hasta 8.472.552 tweets se recogieron durante toda la jornada, arrebatando así el honor que tenía Juego de Tronos con el capítulo La batalla de Winterfell, que el 28 de abril de 2019 logró la nada despreciable cifra de 7,8 millones de tweets. La etiqueta se convirtió en uno de los temas más comentados no solo en Turquía, sino en hasta 38 países, incluido España.

Hay que destacar que detrás de este hito hay una buena estrategia de comunicación: se organizó a los espectadores de Love is in the air para lanzar mensajes, e incluso algunos de los actores entraron al trapo. Sarp Bozkurt, que interpreta a Erdem, bromeaba con su propio hijo sobre el final de la serie. Otra de las intérpretes, Elçin Afacan, Melo en Love is in the air, comentaba que no terminaba de creerse que esta novela se haya convertido en historia de la televisión mundial.

Kerem Bürsin también se animó a escribir en su cuenta de Twitter cuando los tweets alcanzaron los 8 millones. “Cuando pienso en todos los recuerdos maravillosos y la positividad que este programa ha creado en mi vida, ¡la única palabra que me viene a la mente es gracias! ¡Gracias! A todos los que trabajaron en el programa”, comentó el actor.

#SenÇalKapımı ended its run on social media with an absolute BANG, breaking the record for the most-tweeted-about show in history! pic.twitter.com/5yWEHI1gkU — Dizilah (@dizilah) September 9, 2021

