Quién es Julen de la Guerra, concursante de ‘Secret story’: instagram, fotos, biografía

Telecinco ha pescado muchas veces entre los programas de la casa para formar el casting de sus realities, especialmente, en el universo de Mujeres y Hombres y Viceversa. Los tronistas y pretendientes ya han desfilado por Gran Hermano VIP, La casa Fuerte, La isla de las tentaciones, Supervivientes, y a partir de ahora, también por Secret Story.

Y es que ya se ha confirmado el nombre de Julen de la Guerra como participante de este nuevo reality, en el que los secretos tendrán un papel muy importante. De momento, Julen compartirá casa con Lucía Pariente, José Antonio Canales Rivera, Luca Onestini, Bigote Arrocet, Luis Rollán y Sofía Cristo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de J U L E N (@julendlg)

Julen de la Guerra se dio a conocer en el universo de Mediaset en 2015, gracias al programa Mujeres y hombres y viceversa como pretendiente de Patricia Steisy. Él tenía tan solo 18 años, pero sorprendió a muchos por su verdadero interés en conocer a la granadina, con la que llegó a besarse.

En sus citas, Julen se mostró como una persona muy vulnerable, con falta de autoestima a pesar de su buen porte. “Hace poco no me quería nada”, le dijo a Steisy en ese sentido. La cosa entre ellos no cuajó porque ella se saltó las normas del programa con un chico de fuera. Más tarde regresó al dating show, pero se fue solo.

En su tercer paso por Mujeres y Hombres y Viceversa Julen sí encontró el amor junto a Violeta Magriñán, con la que tuvo un romance muy mediático. Sin embargo, todo se estropeó cuando ella fue a concursar a Supervivientes y conoció a Fabio Colloricchio, su pareja actual. Julen y Violeta rompieron en una conexión en directo. “Yo he estado bastante mal porque me he dejado la cara por nuestra relación. He estado preocupado por ti y por tu familia. He llorado todos los días”, se quejaba el joven, mientras que su ya expareja le decía que no podía mandar sobre sus sentimientos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de J U L E N (@julendlg)

En 2021, Julen regresó por última vez a MyHyV, y también ha sido participante del piso de Solos junto a Inma Campano, de La isla de las tentaciones. Dentro de este reality de mitele PLUS confesó haber tenido algo con Sandra Pica, la que fuese pareja de Tom Brusse.

Por último, hay que apuntar que Julen de la Guerra tiene una gran actividad en las redes sociales, y en Instagram supera el medio millón de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de J U L E N (@julendlg)

Sigue los temas que te interesan