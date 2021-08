Quién es Bely Basarte, la cantante invitada de esta tarde de ‘Pasapalabra’

Noticias relacionadas Roberto Leal revela qué dos presentadoras de Antena 3 no se atreven a ir a 'Pasapalabra'

Renovación de invitados en las tardes de Pasapalabra. Desde este miércoles de agosto, el concurso que presenta cada tarde Roberto Leal Leal recibe a cuatro nuevas celebridades. Entre ellas se colará una cantante de máxima actualidad: Bely Basarte. Junto a ella estarán, además, Colate Vallejo-Nágera, el coreógrafo Poty y la humorista Eva Soriano.

Belén Basarte Mena, nombre real de Bely Basarte, nace en Madrid en 1991. Ama la música desde pequeña, y aprende a tocar la guitarra con 10 años, y luego el piano de forma autodidacta. A los 16 comienza a componer sus primeras canciones. En 2013 edita su primer álbum, ‘Someday, Somehow’.

Como tantos artistas de su generación comenzó a utilizar las redes sociales para promocionar su música, y alcanzó una gran popularidad gracias a su canal de YouTube. Algunos de sus vídeos se convierten en auténticos fenómenos virales, con varios millones de visitas, como uno en el que resumió las canciones de 2016 en solo 4 minutos junto al también youtuber David Rees.

Su vida cambia en 2017: Disney la elige para poner voz a las canciones de la película La Bella y la Bestia, protagonizada por Emma Watson.

De sus trabajos más recientes se puede destacar el single ‘Tomando Tequila’, que ha lanzado con Universal Music. Este 2021 también ha colaborado con Alberto Vela y con Marta Soto.

“Quiero pensar que me queda todavía mucho por madurar. No diría que tengo un sonido más allá de lo que es constante en todas las canciones y toda mi música: mi voz y mis letras. Como mejor momento diría que ya he pasado muchos buenos momentos y no podría decir que hay uno que es el mejor y, de haberlo, quiero pensar que todavía no ha llegado y así tengo esa motivación y ganas de vivir todo lo que queda” ha dicho recientemente en una entrevista, donde ha repasado su trayectoria.

