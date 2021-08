Inés Paz rompe a llorar en directo por el relato de una escritora afgana: "Es difícil mantener esta entrevista"

Inés Paz ha mostrado este martes su lado más emocional frente a la pantalla al romper a llorar en Días de verano. La presentadora ha entrevistado a Nadia Ghulam, una escritora afgana que tuvo que huir de su país tras ser víctima de una bomba hace 15 años, y no ha podido contener la emoción al conocer su dura historia.

"Hace 15 años que vivo en Cataluña, yo he vivido la guerra civil en mi propia piel", ha relatado Nadia, que sufrió en primera persona los estragos del conflicto entre el ejército afgano y la milicia talibán. "Perdí mi libertad y parte de mi infancia, no tuve adolescencia", confiesa.

Ante lo que la escritora ha narrado, Inés se ha interesado por la situación que viven los familiares que Nadia sigue teniendo en Afganistán ahora que los talibanes han vuelto a tomar el poder. En concreto, la presentadora le ha preguntado por su madre.

"Me preguntas una cosa que me emociona mucho. Mi madre es una mujer analfabeta, pero muy valiente y muy fuerte. Estoy constantemente hablando con ella", comenzaba explicando Ghulam.

En ese momento, en el rostro de la comunicadora ya se podía observar cómo la emoción comenzaba a embargarla. Pero Inés Paz se rompería definitivamente con la conversación que la entrevistada ha desvelado: "Ayer desde el ministerio me pidieron que hiciera una lista con familiares para ver pueden salvarles. Hablé con mi madre y ella con toda su valentía me dijo 'no me pongas en la lista, mi futuro está terminado, dale la oportunidad a tus primas'. Para mí mi madre es mi dios, mi religión, mi todo. Me gustaría darle un abrazo, pero ella ha decidido dar su opción a otra persona y que sus hijos tengan una oportunidad".

Con la voz rota y los ojos vidriosos, la presentadora trataba de retomar la entrevista. "La verdad es que es difícil mantener esta entrevista... Qué difícil tomar esa decisión y qué difícil ponerte en ese papel como hija", decía intentando recomponerse.

La presentadora de Días de verano se ha mostrado muy impactada por la historia de Nadia, que cuando vivía en Afganistán, durante el anterior gobierno talibán, tuvo que hacerse pasar por un hombre para poder trabajar y ayudar a su familia.

