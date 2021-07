Muere Carmelo Martínez, cantante de La Década Prodigiosa que participó en Eurovisión 1988

Noticias relacionadas Cómo el Festival de Benidorm siempre estuvo conectado con Eurovisión

El mundo de la música en general, y el universo eurofan en concreto, están de luto. El cantante Carmelo Martínez ha fallecido a los 64 años, tal como se ha anunciado a través de las redes sociales y ha podido confirmar BLUPER.

De amplia trayectoria artística, Carmelo Martínez será recordado por pertenecer al grupo La Década Prodigiosa durante los años 80. Un grupo que se caracterizó por sus popurrís y sus coreografías, aunque también tuvo temas propios.

En el año 1988, Televisión Española elige al grupo internamente para representar a España en Eurovisión, con el tema ‘La chica que yo quiero’ (‘Made in Spain’). La Década Prodigiosa obtuvo 58 puntos en aquel Festival, que se celebró en Dublín, Irlanda. Votos que se tradujeron en un undécimo puesto en la tabla de clasificación, siendo Carmelo el principal vocalista de la canción junto a José Subiza.

En aquel momento, La Década Prodigiosa tenía ocho componentes, pero solo seis se subieron al escenario. Junto a Martínez y Subiza estuvieron Ana Nery Fragoso y Cecilia Fernández Blanco como coristas y bailarinas y Manel Santisteban y Manuel Aguilar como coristas y guitarra y bajo, respectivamente. Otro componente, Javier de Juan, fue el director de orquesta, mientras que Manolo Rodríguez tuvo que conformarse con ver el festival en la zona VIP.

Hay que destacar que en aquel momento el grupo no estaba muy conforme de su elección. Y es que, no muy diferente a lo que pasa en la actualidad, se decía que el Festival estaba desfasado, pasado de moda, y pocos pedían ir. Igualmente, el tema no era por completo de su agrado, y años después dijeron que no habría estado mal que Televisión Española les hubiese dado el poder de elegir entre varias canciones. "Yo hubiera elegido otro tema, pero es que no nos dieron esa opción", diría Carmelo en una entrevista a OGAE.

Carmelo siempre fue muy entregado con el público eurofan, y era frecuente verle en congresos de los amantes del Festival. A menudo, solía recordar que los monitores no se escuchaban, y que le costó descifrar en qué momento tenía que empezar a cantar.

También cuenta que aquella noche acabó la fiesta en la habitación de hotel de Celine Dion, la ganadora de aquel certamen.

Otra de las anécdotas que solía compartir es que David Bowie le felicitó tras su actuación, y que conservaba la acreditación que le prestó Joan Collins cuando extravió la suya, y que le hizo de "hada madrina".

Según recordó en el congreso de AEV de 2015, ‘Made in Spain’ se grabó en varios idiomas, como francés, italiano o japonés, y de hecho, en Japón La Década Prodigiosa llegó a situarse por encima de Michael Jackson y Madonna en la lista de ventas según los reportes que les llegaban a los componentes del grupo.

Tras su salida de La Década Prodigiosa, Carmelo Martínez comenzó una carrera en solitario, que dejó trabajos como En alta tensión, de 1990. En 1996 formó junto a su compañero José Subiza el grupo Decadance, y en 2005 recobra la esencia de La Década Prodigiosa con el grupo El guateque de la década, con el que intenta representar a España en el Festival de Eurovisión de 2008 con el tema ‘Canto a los amigos’.

Desde entonces, ha alternado su carrera en solitario (con el disco de 2014 Escrito en el viento como ejemplo) con su carrera en El guateque de la década, que en la actualidad tenía como componentes al propio Carmelo junto a Lola Massey, Benjamín Paredes y Raquel Ruiz. Hace unos años también se unió como invitado al grupo El Regreso de la Década en Vivo durante una gira.

Dentro de su repertorio jamás faltó la canción ‘Made in Spain’, a la que siempre unió un gran cariño. Incluso, llegó a grabar una nueva versión en 2016 junto a José Zapata, Cristina Conde y Javián.

