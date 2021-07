Quién es Carmen Balagué, la actriz invitada a ‘Pasapalabra’ desde esta tarde

Un rostro muy popular para los amantes de las series se cuela a partir de esta tarde en nuestras casas. Y es que el concurso Pasapalabra, que presenta Roberto Leal, da la bienvenida a cuatro nuevos famosos, entre los que se encuentra la actriz Carmen Balagué. La artista catalana ayudará a los concursantes a acumular la mayor cantidad de segundos posibles, poniendo para ello a prueba su cultura general y su rapidez mental.

Carmen Balagué, no eres la única fan de #Pasapalabra ❤️ ¡Nosotros también lo somos! ¡A disfrutar del programa! 🥳



💥 Hoy en @antena3com pic.twitter.com/h5kZ7V2Kam — Pasapalabra (@PasapalabraA3) July 27, 2021

Carmen Balagué nace en Barcelona, y es una actriz con una amplia trayectoria artística. “Siempre me planteé mi trabajo de actriz sin fijar expectativas desorbitadas y aceptando aquellos papeles que me gustan y para los que me siento capacitada. Y la verdad es que no me ha faltado trabajo ni en Madrid ni en Barcelona, en televisión, teatro y cine” decía en una entrevista para AISGE.

Su primer trabajo en televisión fue en la serie Platos rotos. Su popularidad crece gracias a Chicas de hoy en día o Pepa y Pepe, y se consagra con su incorporación a Aquí no hay quien viva, en el papel de Nieves Cuesta, ‘La Chunga’. De sus trabajos más recientes podemos destacar Cuéntame como pasó, Tiempos de guerra y Señoras del (h)AMPA. En esta ficción de Mediaset se metió en la piel de Remedios, quien tuvo un peso importante sobre todo en la segunda temporada.

En cine debutó en la película Calé, protagonizada por Rosario Flores y Mónica Randall. Desde entonces ha trabajado en más de 30 títulos con lo más granado de nuestra cinematografía. Pedro Almodóvar, Manuel Gómez Pereira, Mariano Barroso, Dunia Ayaso y Félix Sabroso, Chus Gutiérrez, Eva Lesmes, Manuel Iborra o Joaquín Oristrell la han dirigido en alguno de sus trabajos. Con este último tiene una relación mucho más allá del trabajo: están casados y tienen dos hijos en común.

Sigue los temas que te interesan