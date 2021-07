La emocionante despedida de Cristina Pardo en ‘Liarla Pardo’ y el cómico mensaje a sus ‘haters’

Este domingo, laSexta despedía Liarla Pardo, el programa que cada domingo ha presentado Cristina Pardo desde abril de 2018. Su presentadora, Cristina Pardo, ha asegurado que ha sido “muy feliz” en el programa.

“Muchas gracias y nos vemos en septiembre en Más Vale Tarde” destacaba la periodista, que tendrá el cometido de sustituir a Mamen Mendizábal en la próxima temporada. Un proyecto en el que también estará acompañada de Iñaki López.

“Perdón por los errores cometidos. Les puedo asegurar que los sufro yo más que nadie” aseguraba la presentadora. “Todas las personas que tienen un puesto de trabajo saben lo importante que es trabajar con un buen ambiente”, añadía, en un guiño a sus compañeros.

En su adiós Cristina Pardo quiso tener unas palabras hacia el director del magacín, Alberto del Pozo. “Ese no me lo he podido llevar”, bromeaba, insistiendo una vez más en que está “muy agradecida personal y profesionalmente”.

“Me voy sintiendo que se me ha querido mucho y bien. Eso es dificilísimo en un puesto de trabajo y yo quiero que la gente haya sentido lo mismo” añadía.

🔴Emotivo adiós de Cristina Pardo en nuestro último programa: "Me voy sintiendo que aquí se me ha querido mucho y bien" #LiarlaPardo131 https://t.co/Sw9mP2IXNd pic.twitter.com/O3YsFSHhkE — Liarla Pardo (@LiarlaPardo) July 4, 2021

En su marcha hubo un guiño para aquellos que critican los errores ortográficos de los rótulos del programa. “Haters, queremos que nos critiquéis por última vez: a bosotros también bamos a hecharos de menos”, decía el rótulo que apareció en pantalla.

En su adiós Cristina Pardo estuvo rodeada de sus colaboradores habituales, como Gonzalo Miró, Marc Vidal, Ramoncín y Celia Villalobos. “Gonzalo vino a este programa a pesar de que no íbamos a hablar de su vida sentimental” recordó de broma la presentadora.

“Yo también te quiero un huevo. Me da mucha rabia que se acabe esto” le dijo Gonzalo Miró, que le dio una sorpresa. Y es que el colaborador se trasladó hasta la casa de los padres de Cristina para conocer los orígenes de la comunicadora.

Pardo también terminó llorando cuando apareció por sorpresa Javier Badules para cantarle una jota dedicada al programa, que ha estado en antena más de 130 tardes. “Ahora que vas con Iñaki, las tardes a presentar, Cristina, en tu despedida, la jota no ha de faltar” le cantaba el jotero, ante una emocionada Cristina Pardo.

Este adiós fue visto por un 6,6% de cuota de pantalla y 635.000 espectadores de media. Así, logró el mejor share del programa desde el 9 de mayo.