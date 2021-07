El zasca de Ana Morgade a Toni Cantó: “No te contratan porque eres más malo que la droga”

Esta semana Toni Cantó volvía a estar de actualidad. Isabel Díaz Ayuso había creado para él una Oficina del Español en la Comunidad de Madrid, algo que generó controversia. Entre otras cuestiones, porque el propio político no parece tener un buen manejo de su lengua natal, pues sus tuits están llenos de errores gramaticales.

Además, se ha vuelto viral una entrevista que Toni Cantó dio en 2019 a El Español, cuyo titular decía “No puedo trabajar en Cataluña por hacer teatro en español”. Una charla que se enmarcaba en el estreno de la obra Linda Vista, dirigida por José Pascual, en el Centro Dramático Nacional.

“Es obvio que hay territorios donde por hacer teatro en español ya no puedes entrar, como en Cataluña. Yo hace años que no puedo trabajar allí por hacer teatro en español, y les pasa a muchísimas compañías y es un retroceso brutal. Si te significas políticamente en este país pagas un precio, y yo sé que hay sitios donde no voy a poder ir y me parece una auténtica vergüenza. Si los artistas son castigados por esto, se consigue una sociedad cada vez más limitada”, decía entonces Toni Cantó.

Entre otras celebridades, Dani Rovira ha querido responder a ese polémico titular. “He hecho más de 300 actuaciones en Cataluña, no solo en castellano, sino con mi acento andaluz, y la gente siempre me ha recibido encantada y con mucho cariño. Así que, señor Georgie Dann, hágame el favor, por favor” decía el humorista malagueño a través de su perfil de Twitter.

Más dura ha sido Ana Morgade, también actriz y presentadora, igual que Rovira. “No, chato: yo he trabajado en teatro en Cataluña hablando en castellano tanto como he querido, haciendo obras, shows de impro y standup. No te contratan porque eres más malo que la droga” le espetaba Morgade, natural de Madrid.

También ha lanzado un comentario en la misma dirección el humorista Agustín Jiménez. “Todas las semanas voy a Catalunya a actuar en castellano y nunca he tenido problema. Toni a ver si lo tuyo va a ser otra cosa...”, tuiteaba.

Por su parte, Pepón Nieto, natural de Málaga como Dani Rovira, apuntaba: “He trabajado en Cataluña muchas veces. En cine, teatro y series de televisión. En español, no hablo otro idioma, y jamás he tenido ningún problema para hacerlo”, sentenciaba el artista.