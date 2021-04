Cristina Pardo recuerda su directo más bochornoso en laSexta: "Iba borracha"

Cristina Pardo ha celebrado este domingo el tercer aniversario de Liarla Pardo siendo entrevistada por primera vez en la historia del programa. Anabel Alonso ha sido la encargada de charlar con la presentadora sobre su experiencia al frente del programa y sus inicios en televisión, arrancando una inesperada confesión de la periodista.

"Cuando empezaste en laSexta ¿te imaginabas que ibas a tener un programa con tu nombre?", preguntaba la actriz. "Cuando empecé nos hicieron un cursillo sobre cómo montar vídeos. Yo venía de la radio y hubo días que dije 'no sirvo para esto, me tengo que ir'", desvelaba la entrevistada.

Mientras hablaban, en la pantalla del fondo aparecía una fotografía de Cristina Pardo en unas de sus primeras apariciones en la cadena, como reportera de laSexta Noticias. Era entonces cuando la presentadora revelaba un dato hasta ahora desconocido: "Ahí iba borracha", afirmaba espontáneamente.

A pesar de que cambió de tema, Anabel Alonso insistía en el asunto para conocer los detalles. "¿Eso de que ibas pedo? Cuéntanos", insistía. "En teoría trabajaba de lunes a viernes, entonces un sábado me fui a La Latina a pasar el día", explicaba la presentadora. "Justo se iba a anunciar el rescate financiero, me llamó Ferreras y me dijo que tenía que ir. Le dije que me había bebido tantos gin tonics como millones les iban a dar para reflotar el sistema financiero, pero tuve que ir igual".

Tras la llamada de Antonio García Ferreras, director de laSexta, la periodista tuvo que maquillarse "en el baño de un tugurio" antes de asistir a la rueda de prensa del por aquel entonces ministro de Economía Luis de Guindos. "Alguien de la tele me trajo una chaqueta, en la rueda de prensa no había sitio y me senté en el suelo, no entendía mi letra...", recordaba Pardo.

Tras la rueda de prensa, Cristina tuvo que entrar en directo en laSexta Noticias para contar los detalles y, además de enfrentarse al obstáculo de no entender sus propias anotaciones, tuvo que responder a preguntas de Cristina Villanueva, conductora de los informativos. "Si me conoces bien te podías dar cuenta de que estaba un poquito espesa, pero creo que no se notó", afirmaba finalmente la presentadora.