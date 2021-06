Cristina Pardo e Iñaki López tomarán el relevo a Mamen Mendizábal en 'Más vale tarde' a partir de septiembre

Cristina Pardo e Iñaki López tomarán el mando de Más vale tarde en laSexta tras la marcha de Mamen Mendizábal. Así lo ha anunciado Atresmedia este miércoles a través de un comunicado, en el que además informa de que los nuevos presentadores se incorporarán el próximo mes de septiembre, de cara a la nueva temporada.

A finales de mayo, Mendizábal anunció que el próximo 30 de junio dejará el programa que ha presentado durante más de diez años para enfrentarse a nuevos retos dentro de la cadena. Ella misma explicaba que es "el momento de un cambio de ciclo", aunque no dudó en 'advertir' a los espectadores sobre su futuro: "Me quedo en laSexta, no os vais a librar de mí". Y lanzó un guante a sus sucesores: "Os dejo a los mejores en el equipo y a unos espectadores fieles".

Ahora se ha anunciado que serán Iñaki López y Cristina Pardo quienes recojan el testigo en septiembre. De esta manera, la cadena apuesta por dos reconocidos rostros de su plantilla para iniciar una nueva etapa en el formato vespertino.

Cristina Pardo trabaja en laSexta desde 2006. Empezó como redactora en laSexta Noticias y destacó por su papel cubriendo la información relativa al Partido Popular. A lo largo de estos años, Pardo ha ido ganando protagonismo en la cadena, que ha confiado en ella para sustituir a Antonio García Ferreras al frente de Al Rojo Vivo y le ha otorgado su propio espacio dominical, Liarla Pardo, el cual presenta desde 2018.

Iñaki López, por su parte, aterrizó en la segunda cadena de Atresmedia en 2013 para presentar laSexta Noche, un espacio de información, análisis, tertulias y entrevistas en el que el periodista vasco ha demostrado su versatilidad para abordar todo tipo de contenidos, algo que también tendrá que hacer en el magacín Más vale tarde a partir de la próxima temporada.

Con este anuncio, Atresmedia despeja las dudas sobre el futuro de Más Vale Tarde, aunque ahora falta por saber si Pardo y López se mantendrán al frente de sus respectivos formatos el fin de semana y, sobre todo, qué nuevas funciones asumirá Mamen Mendizábal tras su marcha del programa.