La gala del miércoles de 'Supervivientes' también salta a Cuatro en su primera parte

Al igual que sucediera este domingo con Conexión Honduras, Mediaset España ha optado por emitir la primera parte de la gala del miércoles de Supervivientes en Cuatro, para después pasarla a Telecinco cuando acabe el partido de la Eurocopa entre Italia y Suiza.

Así se desprende de la parrilla que ha publicado el grupo, en la que se puede apreciar que el programa presentado por Jorge Javier Vázquez comenzará en la cadena roja a las 21:40 horas y pasará a Telecinco a partir de las 22:50 horas. Mientras, en Cuatro se emitirá El último cazador de Brujas.

No es el único cambio que ha sufrido Supervivientes debido a la competición futbolística. Este martes, el debate de Tierra de Nadie pasará a emitirse de forma íntegra en Cuatro y adelantará su horario veinte minutos hasta las 21:40 horas. Ocupará así el hueco de First Dates, que ese día se emitirá de 20 a 21:40 horas.

Hasta ahora, el programa presentado por Carlos Sobera comenzaba en Mitele PLUS a partir de las 21:30 horas, después se podía ver en Telecinco a partir de las 22:00 horas y saltaba a Cuatro a partir de las 23:00 horas, mientras que en Telecinco se emitían nuevos capítulos de Love is in the air.

Mientras, en lo que respecta a Telecinco, el próximo martes 15 de junio tras el partido Francia-Alemania, emitirá un post desde las 23 a las 0:00 horas, para después dar paso a nuevos episodios de la comedia romántica turca.

Por otra parte, al contrario de lo que se llegó a pensar, El Precio Justo no ocupará la franja de 20 a 21 horas, sino que saltará a la mañana para ocupar el hueco de El Concurso del Año, que desaparece de la parrilla. Por su parte, First Dates se adelanta a las 20:00 horas y se alargará hasta las 22:50 horas.

Mientras, Todo es mentira desaparece de la parrilla y, los días que no haya partido de la Eurocopa a las 15:00 horas, su lugar será ocupado por Cuatro al día, que se emitirá de 15:50 a 17:30 horas. Para compensar a Risto Mejide y su equipo, Mediaset lanzará Todo es verdad, un programa de investigación y denuncia en prime time.