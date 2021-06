Blas Cantó critica al ministro de Cultura por pedir vacunas en la Eurocopa y no en Eurovisión

Blas Cantó ha cargado contra el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, por solicitar a Sanidad que apruebe la vacunación de todos los miembros de la selección española de fútbol que formarán parte de la Eurocopa 2021, que dará comienzo este viernes 11.

El representante de España en Eurovisión ha respondido a un vídeo en el que Uribes asegura que la decisión de vacunar a los futbolistas "está justificada" porque son "60 personas que nos representan en una competición internacional de primer nivel", una frase que ha llamado la atención de Blas.

"A nosotros no nos vacunó nadie en una competición internacional. Ministerio de CULTURA Y DEPORTE. De nada", ha escrito el cantante, dejando en evidencia el trato de favor que se está dando a los futbolistas frente a la delegación española que viajó el pasado mes de mayo a Róterdam para participar en Eurovisión 2021. El artista, además, ha utilizado la etiqueta #LosMayoresPrimero en su mensaje.

#LosMayoresPrimero. A nosotros no nos vacunó nadie en una competición internacional. Ministerio de CULTURA Y DEPORTE. De nada. https://t.co/gyHpN0H8qy — Blas Cantó (@BlasCanto) June 8, 2021

Además de escribir esas contundentes palabras, el autor de Voy a quedarme también ha retuiteado varios mensajes de otros usuarios que van en la misma línea de su reflexión. "Blas Cantó también representó a España en Eurovision 2021, varios actores y cantantes nos representan a todos, la hostelería, los supermercados, los transportistas etc etc también nos representan a todos", reza uno de ellos.

"Lo que yo decía, compartimos ministerio pero como si nada. Yo me esperaré a cuando me toque, #LosMayoresPrimero. Y antes de la vacunación también deberían haber sido siempre los primeros", ha respondido el murciano al usuario que le menciona para censurar la actitud del Ministerio.

Lo cierto es que Blas Cantó ya criticó públicamente la gestión de las vacunas antes de Eurovisión. Lo hizo en el programa La hora de La 1: "Hubiera sido fantástico que nos vacunaran como al equipo olímpico", lamentaba. Cristina Fernández le preguntaba entonces si lo habían solicitado y él respondía: "Claro que lo hemos pedido, lo hemos pedido muchas veces".

A pesar del comentario, el murciano aclaró que no estaba pidiendo vacunarse antes que nadie. "Yo necesito que se vacune mi abuelo y mi gente, no me importa esperar", afirmó, aunque volvió a insistir en el agravio comparativo de la cultura con respecto al deporte. "Una vez más, la cultura tiene que esperar", aseveró.