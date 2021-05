La pulla de Marc Giró a Paolo Vasile en 'Rocío': "¿Ha visto el documental? ¿Esto va a servir de algo?"

Marc Giró ha lanzado un dardo directo a Paolo Vasile durante la emisión del último episodio de Rocío, contar la verdad para seguir viva. El colaborador ha sido uno de los tertulianos habituales de los debates de la docuserie, donde ha protagonizado intervenciones muy críticas hacia la profesión periodística en general y hacia Telecinco en particular.

Este miércoles, Giró ha vuelto a hablar sin filtros y se ha atrevido a mencionar al consejero delegado de Mediaset para opinar sobre las consecuencias que el testimonio de Rocío debería tener en la cadena. "¿Ha visto Paolo Vasile el documental? ¿Va a servir de algo esto en la cadena?", se ha preguntado el catalán. "Que no seamos los periodistas los que nos tiremos los trastos por la cabeza y luego el espectáculo siga", ha proseguido antes de bromear simulando recibir una llamada del directivo para despedirle.

Lo cierto es que esta no ha sido la única pulla que el colaborador ha dedicado a Telecinco en el último episodio de la docuserie, en el que ha intervenido Rocío Carrasco en directo desde su casa. Marc no ha dudado en afear que La Fábrica de la Tele tuviera en su plantilla a Antonio David mientras producía el documental: "A la vista está que no le parasteis los pies lo suficiente, ya que los mismos que estáis produciendo este documental le habéis pagado, o sea, estaba contratado por esta cadena", ha recordado.

Marc Giró:”AD cobraba, vosotros le pagabais y nosotros lo mirábamos desde casa tocándonos los huevos y comiendo palomitas. Nos debería caer la cara de vergüenza a todos.”#RocioCarrascoNoEstasSola #RocioVerdad12 pic.twitter.com/kw58mexdG6 — Daniel Díaz 🏳️‍🌈 (@DanielD73520187) May 26, 2021

"En Sálvame sois monstruos de las galletas, os lo tragáis todo y muchas veces no reflexionáis, además del machismo descomunal que existe", ha aseverado. Un argumento que Carlota Corredera ha rebatido, haciendo extensible la 'culpa' a toda la profesión. "Hay que hacer autocrítica, pero los que nos comimos las trolas de Antonio David no solo fue Sálvame, sino toda la industria del corazón, no solo nosotros que somos monstruos de las galletas".

"Aquí somos todos responsables, los telespectadores éramos los que teníamos que haber apagado la tele y se nos tenía que haber caído la cara de vergüenza", ha sentenciado Marc Giró tras las palabras de la presentadora.