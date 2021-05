Quién es la cantante de Chipre en Eurovisión: Instagram, fotos, biografía

Noticias relacionadas La luna de Blas Cantó ya es el elemento escénico más grande de la historia de Eurovisión

Chipre lleva, sin duda, una de las canciones más pegadizas de Eurovisión 2021. Elena Tsagrinou abrirá este sábado la gran final del Festival con El Diablo, una canción destinada a romper las pistas de baile, y que nació bajo cierta polémica.

Y es que la iglesia ortodoxa ha calificado el tema como “un himno a Satán y a la fuerzas oscuras que proclama la sumisión del hombre a la oscuridad y la humillación”, según ha desvelado EFE. Por ello, un pequeño grupo de personas con un potente sistema de altavoces con himnos ortodoxos a todo volumen protestaron pacíficamente frente a la televisión estatal de Chipre este mismo miércoles.

El Diablo está compuesta por Thomas Stengaard (responsable de la canción Only teardrops, la ganadora de 2013), Jimmy 'Joker' Thornfeldt, Laurell Barker y OXA y su letra es en inglés con algunas frases en castellano. Un tema de pop comercial que, para muchos, guarda cierta similitud con Bad romance de Lady Gaga, y también con Anywhere de Rita Ora.

Hay que destacar que Chipre participó en Eurovisión por primera vez en 1981 y tiene el récord del mayor número de participaciones sin una victoria. Su mejor desempeño fue un segundo lugar en el Festival de Lisboa de 2018 con Eleni Foureira y Fuego.

Biografía de Elena Tsangrinou

La representante de Chipre, Elena Tsagrinou nace en Atenas en 1994. Su fama se debe, en parte, a la televisión, y es que ya con 14 años concursó en Greece Got Talent, donde llegó a la semifinal.

En 2013 forma parte del grupo OtherView, donde permanece durante cinco años, antes de dar el salto en solitario.

En la actualidad Elena Tsagrinou es además una usuaria muy activa de las redes sociales, con más de 125.000 seguidores en Instagram, y está considerada una de las artistas de mayor relevancia en Chipre y Grecia. Ha participado en programas como como Just The 2 Of Us y The Voice of Greece, y desde 2020, presenta K-POP Stars para el canal de música MAD TV, que emite en Grecia y Chipre.

