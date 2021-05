La luna de Blas Cantó ya es el elemento escénico más grande de la historia de Eurovisión

España no se alzará un año más con el micrófono de cristal del Festival de Eurovisión, pero volverá a casa con un nuevo récord: el del elemento escénico más grande de la historia del certamen europeo.

Así lo ha revelado este sábado la jefa de Delegación española, Ana Bordas, que ha contado que la luna hinchable que se despliega sobre el escenario del estadio Ahoy de Arena tiene una dimensión de seis metros de diametro.

La directiva también ha explicado que "la canción es un diálogo entre Blas y su abuela. Marvin y Blas, y también RTVE compartimos impresiones y elegimos cómo mostrar ese diálogo, es un buen modo de conducir esa historia. La luna en cierta forma representa el ciclo de la vida. Estamos contentos con el resultado final".

Bordas, quien ha mostrado su satisfacción por el trabajo realizado y por el resultado, ha explicado que están haciendo "unos pequeños ajustes de realización" en la puesta en escena "porque hemos mejorado mucho con respecto al primer ensayo. Estamos realmente satisfechos con el resultado. Él ha estado genial en su voz y en su interpretación”.

En esta segunda toma de contacto con el escenario de Róterdam se han visto ajustes en la realización, con luz más íntima y más primeros planos que potencian los ojos del artista. Además, Cantó ha dirigido su mirada al final de la actuación al cielo del Ahoy Arena.

Durante los 3 minutos que dura la canción, los espectadores verán una escenografía intimista y delicada para la que el director creativo Marvin Dietmann ha utilizado 36 planos de largas transiciones con 24 cámaras, entre ellas una cabeza caliente, una cablecam, dos steady…

“Los principales cambios los hemos realizado en la iluminación para centrar la atención en Blas”, ha explicado Dietmann. “Los tonos cálidos del tramo final, la explosión, simbolizan la luz y la esperanza y ayudan a transmitir la historia de la canción”, explica.

El escenario del Ahoy Arena, inspirado en los canales y puentes típicos de los Países Bajos, tiene una superficie total de 200 metros cuadrados. De ellos, la propuesta española utiliza la pastilla central de 125 metros cuadrados, situado a una altura de 1,80 m. Cuenta con tres pantallas LED: la principal es de 525 metros cuadrados (52 x 12) dotada de la última tecnología y máxima resolución.

Moda española en Eurovisión

La moda española tendrá también protagonismo en la propuesta española en Eurovisión 2021. Blas Cantó la lucirá de la mano de Jaime Álvarez, director creativo de la firma Mans Concept. Pantalón de vestir clásico sin pinzas y camisa negra de satén que son como “una segunda piel”, en palabras del diseñador. Aunque al principio iba a llevar traje completo, se ha optado finalmente por evitar la chaqueta para facilitar los movimientos del cantante sobre el escenario y que se sienta lo más cómodo posible al cantar.

Blas Cantó: “La música son emociones, no ser perfectos”

Como es tradicional, durante la segunda rueda de prensa, además de atender a los medios internacionales, se ha realizado el tradicional sorteo que determina si actuará en la primera o segunda mitad de la final del 22 de mayo. Blas actuará en la primera final.

A continuación, ha compartido sus sensaciones tras este segundo ensayo: “Ha sido genial, me he sentido bien, pero es verdad que no estoy acostumbrado a cantar por la mañana. Pero en la sala de visionado me he dado cuenta de que hay unos cambios del coro que no se han hecho, y algunos ajustes de planos que tiene que hacer Marvin”, ha contado.

Sobre la experiencia eurovisiva, Blas ha destacado conocer a tantos compañeros: “No tengo expectativas en la vida normalmente, me gusta que me sorprendan. Pero cuando estaba en España era más difícil para mí Eurovisión, pero ahora es más fácil, está siendo más divertido, conozco un montón de gente… Cuando llegas aquí es diferente”.

Y en cuanto a controlar la emoción en el escenario, reconoce la dificultad: “Es difícil para mí cantar esta canción, tiene muchos cambios. Tengo 3 minutos para mostrar a la gente lo que queremos, la voz tiene que estar perfecta… Pero si rompo mi voz, si me siento tan sensible… Es sobre la historia, sobre lo que está pasando en mi vida ahora. Y no puedo controlarlo, es real… Creo que la música son emociones, no ser perfectos”.