Risto Mejide culpa a Pablo Iglesias de la crisis en Ceuta y compara el Sáhara con Cataluña

Risto Mejide se ha pronunciado en Todo es mentira sobre la crisis migratoria que está sufriendo Ceuta y que ha desembocado en un grave conflicto diplomático entre España y Marruecos. El presentador ha sorprendido a los espectadores al relacionar la tensa situación actual con un tuit que Pablo Iglesias publicó en noviembre de 2020, siendo vicepresidente segundo del Gobierno.

"Este programa nació con la intención de ser honesto, honesto con vosotros, alguna vez lo hemos conseguido y otras veces lo hemos intentado. Un día como hoy es más importante que nunca tratar de ser honestos", afirmaba el publicista este martes.

Risto calificaba la situación como "la peor crisis diplomática, política, territorial y humanitaria que hemos vivido jamás" y recalcaba al inicio de la emisión que "igual toca ser más honestos".

La culpa de todo es de Pablo Iglesias. Y a comparar un referéndum en el Sahara con uno en Catalunya. Cuesta no bajarse de la profesión, la verdadpic.twitter.com/w4OkUUrx3X — Miguel Muñoz Ortega (@miguelmunozort) May 18, 2021

"No es una invasión, no seamos ridículos", aseveraba, desmarcándose del discurso de Vox. Pero añadía: "Tampoco es solo una crisis humanitaria, no seamos correctos. Lo que hay aquí detrás es un chantaje de una nación a otra: o me haces caso o te abro la verja", expresaba mirando a cámara.

Mejide considera que las autoridades marroquíes "se están aprovechando de la necesidad, de la desesperación, de gente que solo pretende mejorar su vida". Pero la sorpresa llegaba cuando afirmaba que, tras ese chantaje, se esconde "una chapuza diplomática y política que hay que denunciar. Porque si estamos en estas es por la incompetencia de algunos".

La 'chapuza' en cuestión es un tuit del pasado 15 de noviembre en el que Pablo Iglesias cita un informe del Consejo de Seguridad de la ONU de enero de 1995, en el que la organización instaba a celebrar "un referéndum libre, limpio e imparcial sobre la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental".

"¿Qué pensaríais si un vicepresidente de Francia o de Portugal exigiese un referéndum para Cataluña?", pregunta Risto, comparando dos situaciones totalmente distintas. "Esta injerencia hizo saltar por los aires la cumbre España-Marruecos, que estaba prevista para el año pasado y aún no tiene fecha", concluye el presentador.