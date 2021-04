'Love is in the air': horarios de esta semana, días de emisión y capítulos

A pesar de que la semana pasada Love is in the air caía por debajo del millón de espectadores (939.000), algo que no sucedía desde el pasado 20 de enero, Telecinco prosigue esta semana con la emisión de nuevos capítulos de la comedia romántica turca.

Y así, este martes 27 de abril habrá nuevos capítulos de la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, a partir de las 23 horas, justo después de la emisión de la primera parte del debate de Tierra de Nadie.

Según se puede comprobar en la parrilla de programación de Telecinco, Love is in the air irá desde las 23:00 hasta la 01:45 horas por lo que habrá tiempo suficiente para que la cadena emita varios episodios.

Concretamente, la principal cadena de Mediaset España podrá emitir el resto del capítulo 79, que no lo cortó el pasado martes en el minuto 60 y los episodios completos del 80 y 81. También podría emitir algunos minutos del episodio 82.

En cualquier caso, todos estos capítulos ya se pueden ver a través de la plataforma de pago del grupo, Mitele PLUS, donde están colgados además los episodio 83 y 84 y este lunes se subirá también el 85.

Hay que recordar que en esta plataforma se ha pasado de subir capítulos de forma diaria a sólo los lunes, miércoles y viernes debido a que se está "acercando a la emisión original en Turquía por lo que ha sido necesario cambiar la frecuencia en la emisión".

La serie turca ha conseguido ser el contenido con más visualizaciones de las webs de Mediaset España en el presente año solo superado por La Isla de las Tentaciones y que se multipliquen las suscripciones a la plataforma de pago del grupo.

Qué ocurre en los nuevos capítulos

En el episodio 80 titulado Cerrando acuerdos, el objetivo de la abuela de Eda se ha cumplido: Serkan y la arquitecta ya no están juntos. Semiha cerrará un acuerdo secreto y Balca intentará conquistar al empresario ahora que ha roto con Eda.

Mientras, en el episodio 81 titulado Apagando el fuego que arde en tu interior, Semiha y Balca se aliarán para tender de nuevo una trampa a Eda y alejarla todavía más de Serkan ahora que parece que la pareja ha roto para siempre.

Por último, en el episodio 82 titulado Aliadas, Eda se aliará con Melek y Ceren para conseguir hacerse con el misterioso cuaderno rojo que su abuela tiene guardado dentro de una caja fuerte en su despacho.

