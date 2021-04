De cenar con tu enemigo a duetos misteriosos: los formatos de televisión más frescos de 2021

Noticias relacionadas Los formatos más frescos de Atresmedia y Mediaset que han sorprendido en MIPTV

El pasado 9 de abril, la consultora The WIT presentó su selección Fresh TV en el MIPTV, una lista con los formatos más novedos y frescos del panorama audiovisual en todo el planeta. Esta lista está formada en abril de 2021 por veintidós propuestas de entretenimiento, desarrolladas principalmente en Europa.

Tras el éxito por todo el planeta de The Masked Singer y de I can see your voice, formato que muy pronto veremos en España de la mano de Atresmedia, el género guessing games está en auge, según la consultora. También destacan los formatos basados en juegos tradicionales, una forma de traer al futuro la nostalgia que está encandilando a las principales cadenas euorpeas.

Destacan también los formatos en los que los protagonistas aspiran a un futuro mejor, sea a través de una mudanza, de someterse a un tratamiento para perder peso o de saldar cuentas con alguien, agrupados bajo el nombre futuro real.

Entre estos formatos hay que destacar la presencia de dos títulos desarrollados por The Mediapro Studios, productora española, que por el momento no están en producción en ningún país: Sophia, Help me to Win 1 Million y Dr. Paw.

Guessing games

This Is My House: originario de Reino Unido, en este guessing show lanzado en BBC One el pasado mes de marzo, cuatro concursantes aseguran ser los dueños de una casa. Un panel de famosos tendrán que determinar quién miente y quién dice la verdad. El premio: 1000 libras.

Can You Cook: programa aún inédito creado por la distribuidora We Make de France. En este programa, dos chefs famosos tendrán que formar el mejor equipo posible para vencer en una batalla culinaria, sin embargo, tendrán que elegir entre un grupo de personas que pueden saber cocinar o no.

Mystery Duets: cantantes muy conocidos salen al escenario para interpretar un dueto sin saber quién será el otro intérprete. A mitad de la canción será cuando se levante el muro que los separa. Este novedoso guessing game se estrenó con éxito a inicios de 2021 en la TF1 francesa, en el que han participado rostros conocidos del país como el eurovisivo Bilal Hassani. El formato ya se encuentra en desarrollo en otros 20 países.

Happily Ever Apart: procedente de la TV Asahi Corporation de Japon, en este programa matrimonios infelices celebran una ceremonia de divorcio amistoso, como si de una boda se tratara, con el objetivo de resolceer sus problemas y prepararse para avanzar en el futuro.

Nostalgia Futura

Marble Mania: nuevo formato de John de Mol, la mente tras Gran Hermano. Se trata de un revival del clásico juego infantil de las canicas. En este programa, tres celebridades compiten con su propio color de bolitas en diferentes pruebas. Estrenado en la SBS6 de Países Bajos, el programa ya ha sido adquirido por la cadena pública francesa TF1, la RTL de Alemania y VTM de Bélgica.

The Money Shot: distribuido por la alemana Banijay, este concurso debería haberse estrenado ya en febrero por la ITV británica, sin embargo, problemas técnicos obligaron a paralizar su grabación. En este formato que se presenta como el nuevo quiz show físico, el vencedor puede conseguir hasta 250.000 libras. Está presentado por el exfutbolista Ian Wright.

'The Money Shot'

Lightning: también de Banijay y estrenado a inicios de 2021 en la BBC2 de Reino Unido. En este concurso se mezclan preguntas de cultura general con retos físicos que se realizan de pie en el sitio. Seis concursantes luchan por conseguir un premio en metálico. Está presentador por la humorista Zoe Lyons.

Family Piggy Bank: Varias familias juegan en equipo en tres rondas de preguntas por hacerse con un premio en metálico, poniendo a prueba su confianza. Desarrollado por Armoza Formats, este concurso que aún no se ha estrenado en ningún país utiliza la realidad virtual.

Cherries Wilds: game show en el que los concursantes juegan por equipos en un plató que simula una máquina tragaperras. Creado por Propagate Content Int., productora estadounidense, el objetivo de este concurso es recolectar cinco cerezas para ganar el premio final, de 250.000 dólares, contestando a preguntas de cultura pop. Presentado por el actor Jason Biggs y emitido por la FOX, el espacio consiguió una media de poco más de 1 millón de espectadores a principios de este año.

Bank Ballance: de all3Media International, estrenado en BBC One en febrero de 2021. En este concurso, los participantes deberán responder a 12 preguntas para obtener lingotes de oro. Sin embargo, los deberán colocar uno encima del otro en un balancín junto a los de sus rivales. El riesgo es perder todo si se pierde el equilibrio. Está presentado por el chef Gordon Ramsay.

The 1% Club: de BBC Studios, se lanzará en ITV de Reino Unido y en France 2 de Francia, un game show que mide la inteligencia de cada concursante y en el que participa todo el público del plató hasta que tres concursantes llegan a la final. Estará presentado en Reino Unido por el humorista Lee Mack.

Sophia, Help me win 1 million: de The Mediapro Studio (España), todavía inédito, quiz show en el que dos concursantes compiten con la ayuda de un asistente virtual

Judgement Call: de Aroma TV (Canadá), dos concursantes tendrán que responder a preguntas sobre cuatro famosos que están en el plató, todo con un gran tono de comedia.

Futuro Real

Eating with the enemy: experimento social en el que dos personas con puntos de vista totalmente opuestos se sientan juntos a cenar. Se trata de mostrar cómo la sociedad está cada vez más polarizada. De all3media International, este formato se ha estrenado en marzo en Irlanda en el canal Virgin Media One.

Table for two: de Banijay, se estrenará en Holanda este mes de abril en la televisión pública con cinco entregas. Dos personas comparten cena, pero sólo una de ellas sabe con quién se va a reunir: puede ser un amigo con el que lleva tiempo sin hablar, un amor del pasado…

Caught in the Net: nuevamente un experimento social, procedente de Alemania, en el que actrices adultas se hacen pasar por adolescentes y entran en contacto con pedófilos a través de internet. Está basado en un documental checho.

Dr. Paw: otro de los formatos desarrollados por la española The Mediapro Studio. Se trata de un programa en el que un priscológo realizar terapia con animales para ayudar a personas que sufren ansiedad, estrés…

Lose Weight Like Me: Dos candidatos con sobre peso deberán elegir entre cuatro candidatos a un mentor para adelgazar. Los 4 candidatos son personas que ya han logrado bajar de peso con éxito. Desarrollado por BBC Studios, se estrenó en enero de 2021 en Channel 4.

'Lose Weight Like Me'

Future You: de Banijay, se estrenará en Reino Unido a través de Channel 4 el próximo verano. Se trata de un nuevo programa sobre perder peso que muestra a los protagonistas cómo será su cuerpo una vez hayan adelgazado tanto como se han propuesto a través de una holografía.

Kids Buy a House: estrenado en marzo en la SBS6 de Holanda. Se trata de un formato producido por Talpa en el que los niños de una familia eligen una nueva casa familiar para mudarse sin que los padres estén implicados en el proceso.

Home Made Home: reality y concurso sobre reformas del hogar, en el que parejas formadas por jóvenes se ocupan de restaurar casas abandonadas con el objetivo de hacerse con el edificio, según el criterio de un jurado experto. Estrenado en Bélgica en marzo con gran éxito de audiencia.